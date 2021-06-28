За сутки в Украине обнаружили менее 300 новых больных COVID-19

28 июня 2021 , 08:28
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Источник:

МОЗ

По состоянию на 28 июня в Украине зарегистрировали более чем 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь диагностировали еще 285 жителям Украины.

Спад заболеваемости объясняется низкими темпами тестирования на коронавирус. В течение 27 июня в Украине провели 19 477 таких тестов, из них: методом ПЦР – 12 098, методом ИФА – 2 442, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 937.

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В больницы госпитализировали 384 больных. Еще 9 пациентов умерли. Зато 723 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине:

  • обнаружили – 2 234 281 больных;
  • выздоровели – 2 163 792 человека;
  • умерли – 52 295 пациентов;
  • проведено ПЦР-тестирований – 10 806 892.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

  • Киев – 116 случаев;
  • Винницкая область – 10 случаев;
  • Волынская область – 7 случаев;
  • Днепропетровская область – 24 случая;
  • Житомирская область  – 10 случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 9 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 2 случая;
  • Киевская область – 22 случая;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Львовская область – 2 случая;
  • Николаевская область – 20 случаев;
  • Одесская область – 11 случаев;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровенская область – 8 случаев;
  • Сумская область – 4 случая;
  • Тернопольская область – 2 случая;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 2 случая;
  • Хмельницкая область – 3 случая;
  • Черкасская область – 8 случаев;
  • Черновицкая область – 3 случая;
  • Черниговская область – 4 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт