За сутки в Украине обнаружили менее 300 новых больных COVID-19
Источник:МОЗ
По состоянию на 28 июня в Украине зарегистрировали более чем 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь диагностировали еще 285 жителям Украины.
Спад заболеваемости объясняется низкими темпами тестирования на коронавирус. В течение 27 июня в Украине провели 19 477 таких тестов, из них: методом ПЦР – 12 098, методом ИФА – 2 442, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 937.
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В больницы госпитализировали 384 больных. Еще 9 пациентов умерли. Зато 723 человека выздоровели.
За все время пандемии в Украине:
- обнаружили – 2 234 281 больных;
- выздоровели – 2 163 792 человека;
- умерли – 52 295 пациентов;
- проведено ПЦР-тестирований – 10 806 892.
Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:
- Киев – 116 случаев;
- Винницкая область – 10 случаев;
- Волынская область – 7 случаев;
- Днепропетровская область – 24 случая;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 9 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2 случая;
- Киевская область – 22 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 3 случая;
- Львовская область – 2 случая;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 11 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровенская область – 8 случаев;
- Сумская область – 4 случая;
- Тернопольская область – 2 случая;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 2 случая;
- Хмельницкая область – 3 случая;
- Черкасская область – 8 случаев;
- Черновицкая область – 3 случая;
- Черниговская область – 4 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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