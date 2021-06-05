Среди новых пациентов – 91 ребенок и 65 медработников. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.
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По состоянию на 5 июня в Украине зарегистрировали более чем 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране выявили еще 1 897 инфицированных.
Источник:Минздрав Украины
Среди новых пациентов – 91 ребенок и 65 медработников. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.
К теме Новости о коронавирусе 4 июня: "черный грибок" в Непале, в Украине возобновят плановые операции
Новость дополняется…