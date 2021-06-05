Среди новых пациентов – 91 ребенок и 65 медработников. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.

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