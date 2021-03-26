За сутки в Украине обнаружили рекордное количество детей с коронавирусом
За минувшие сутки, 25 марта, коронавирус обнаружили у 923 детей. Все свидетельствует сейчас о том, что коронавирусная инфекция SARS-CoV "молодеет" и все чаще поражает детей.
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
Найчастіше діти переносять COVID-19 у легкій або безсимптомній формі та залишаються носіями хвороби. Але майже тисячі нових випадків зараження говорять про те, що хвороба стала інтенсивніше проявляти себе у молодших.
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Майже тисяча нових випадків хвороби у дітей свідчить про те, що місцева влада має дослухатись до рекомендації МОЗ – якомога більше шкіл відправити на дистанційне навчання,
– заявив голова комітету ВР України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Коронавірус в Україні: що варто знати
- За минулу добу в Україні зареєстрували 18 132 випадки зараження COVID-19. Це найбільша кількість нових хворих за весь час пандемії.
- У переліку областей "червоної" зони вже 11 регіонів – вчора до неї потрапили Миколаївська та Черкаська області.
- За рівнем зайнятості місць у лікарнях найтривожніша ситуація у Хмельницькій (73%) та Миколаївській (71%) областях.
- Небезпечна тенденція за рівнем завантаженості ліжок у палатах інтенсивної терапії. В містах-лідерах ситуація стала менш напруженою – за останні 3 дні в Ужгороді цей показник знизився з 89% до 81%, у Києві з 79% до 77%? в Івано-Франківську з 82% до 74%, у Львові з 77% до 75%.
- Але у більшості регіонів рівень зайнятості ліжок інтенсивної терапії зріс – до 60 – 73%, а загалом по Україні до 60%.
- Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня більш ніж половина регіонів країни потраплять до червоної зони.
- Вчені Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, а МОЗ – на середину наступного місяця.
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