За минувшие сутки, 25 марта, коронавирус обнаружили у 923 детей. Все свидетельствует сейчас о том, что коронавирусная инфекция SARS-CoV "молодеет" и все чаще поражает детей.

Найчастіше діти переносять COVID-19 у легкій або безсимптомній формі та залишаються носіями хвороби. Але майже тисячі нових випадків зараження говорять про те, що хвороба стала інтенсивніше проявляти себе у молодших.

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Майже тисяча нових випадків хвороби у дітей свідчить про те, що місцева влада має дослухатись до рекомендації МОЗ – якомога більше шкіл відправити на дистанційне навчання,

– заявив голова комітету ВР України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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