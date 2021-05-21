За сутки в Украине умерли более 200 больных COVID-19

21 мая 2021 , 05:19
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Источник:

Министерство здравоохранения Украины

По состоянию на 21 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 4 984 новых больных, среди них 278 детей и 97 медработников.

Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354), и Киевской (348) областях. В больницы госпитализировали еще 1 785 человек.

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Смертность от болезни остается высокой – за сутки в Украине зафиксировали 202 летальных случая. Зато выздоровели 12 845 больных.

Вчера на коронавирус протестировали 62 577 человек:

  • методом ПЦР – 26 154,
  • методом ИФА – 11 454,
  • экспресс-тестами – 24 969.

В целом за все время пандемии в Украине провели 9 970 045 ПЦР-тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

 

С начала пандемии в Украине

  • Обнаружили – 2 175 382 больных;
  • Выздоровели – 1 929 039 человек;
  • Умерли – 49 101 пациент.

Суточный прирост больных в регионах

  • Киев – 453 случая;
  • Винницкая область – 134 случая;
  • Волынская область – 170 случаев;
  • Днепропетровская область – 405 случаев;
  • Донецкая область – 408 случаев;
  • Житомирская область – 117 случаев;
  • Закарпатская область – 47 случаев;
  • Запорожская область – 354 случая;
  • Ивано-Франковская область – 85 случаев;
  • Киевская область – 348 случаев;
  • Кировоградская область – 66 случаев;
  • Луганская область – 56 случаев;
  • Львовская область – 269 случаев;
  • Николаевская область – 214 случаев;
  • Одесская область – 201 случай;
  • Полтавская область – 183 случая;
  • Ровненская область – 236 случаев;
  • Сумская область – 191 случай;
  • Тернопольская область – 122 случая;
  • Харьковская область – 299 случаев;
  • Херсонская область – 154 случая;
  • Хмельницкая область – 121 случай;
  • Черкасская область – 139 случаев;
  • Черновицкая область – 77 случаев;
  • Черниговская область – 135 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт