За сутки в Украине умерли более 200 больных COVID-19

По состоянию на 21 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 4 984 новых больных, среди них 278 детей и 97 медработников.

Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354), и Киевской (348) областях. В больницы госпитализировали еще 1 785 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 20 мая: Ляшко о вакцинации украинцев, новые исследования

Смертность от болезни остается высокой – за сутки в Украине зафиксировали 202 летальных случая. Зато выздоровели 12 845 больных.

Вчера на коронавирус протестировали 62 577 человек:

методом ПЦР – 26 154,

методом ИФА – 11 454,

экспресс-тестами – 24 969.

В целом за все время пандемии в Украине провели 9 970 045 ПЦР-тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине Обнаружили – 2 175 382 больных;

Выздоровели – 1 929 039 человек;

Умерли – 49 101 пациент.

Суточный прирост больных в регионах

Киев – 453 случая;

Винницкая область – 134 случая;

Волынская область – 170 случаев;

Днепропетровская область – 405 случаев;

Донецкая область – 408 случаев;

Житомирская область – 117 случаев;

Закарпатская область – 47 случаев;

Запорожская область – 354 случая;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область – 348 случаев;

Кировоградская область – 66 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 269 случаев;

Николаевская область – 214 случаев;

Одесская область – 201 случай;

Полтавская область – 183 случая;

Ровненская область – 236 случаев;

Сумская область – 191 случай;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 299 случаев;

Херсонская область – 154 случая;

Хмельницкая область – 121 случай;

Черкасская область – 139 случаев;

Черновицкая область – 77 случаев;

Черниговская область – 135 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала