За сутки в Украине умерли более 200 больных COVID-19

По состоянию на 21 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 4 984 новых больных, среди них 278 детей и 97 медработников.
Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354), и Киевской (348) областях. В больницы госпитализировали еще 1 785 человек.
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Смертность от болезни остается высокой – за сутки в Украине зафиксировали 202 летальных случая. Зато выздоровели 12 845 больных.
Вчера на коронавирус протестировали 62 577 человек:
- методом ПЦР – 26 154,
- методом ИФА – 11 454,
- экспресс-тестами – 24 969.
В целом за все время пандемии в Украине провели 9 970 045 ПЦР-тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2.
С начала пандемии в Украине
- Обнаружили – 2 175 382 больных;
- Выздоровели – 1 929 039 человек;
- Умерли – 49 101 пациент.
Суточный прирост больных в регионах
- Киев – 453 случая;
- Винницкая область – 134 случая;
- Волынская область – 170 случаев;
- Днепропетровская область – 405 случаев;
- Донецкая область – 408 случаев;
- Житомирская область – 117 случаев;
- Закарпатская область – 47 случаев;
- Запорожская область – 354 случая;
- Ивано-Франковская область – 85 случаев;
- Киевская область – 348 случаев;
- Кировоградская область – 66 случаев;
- Луганская область – 56 случаев;
- Львовская область – 269 случаев;
- Николаевская область – 214 случаев;
- Одесская область – 201 случай;
- Полтавская область – 183 случая;
- Ровненская область – 236 случаев;
- Сумская область – 191 случай;
- Тернопольская область – 122 случая;
- Харьковская область – 299 случаев;
- Херсонская область – 154 случая;
- Хмельницкая область – 121 случай;
- Черкасская область – 139 случаев;
- Черновицкая область – 77 случаев;
- Черниговская область – 135 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала