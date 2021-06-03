Темпы вакцинации выросли

Прививки проводили 342 мобильные бригады по иммунизации и в 406 пунктах прививок.

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  • Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве – 4 547, а также в Днепропетровской (3 920) и Киевской (2 943) областях.
  • Меньше всего за сутки вакцинировали в Кировоградской (178), Тернопольской (233) и Луганской (283) областях

По состоянию на 3 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

Напомним, что кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Иммунизацию проводят препаратами:

  • CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute);
  • CoronaVac, разработанная китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech;
  • Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;
  • AstraZeneca-SKBio, производимый в Южной Корее,
  • Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.


Данные о вакцины против коронавируса / Инфографика 24 канал