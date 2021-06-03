Темпы вакцинации выросли
Прививки проводили 342 мобильные бригады по иммунизации и в 406 пунктах прививок.
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- Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве – 4 547, а также в Днепропетровской (3 920) и Киевской (2 943) областях.
- Меньше всего за сутки вакцинировали в Кировоградской (178), Тернопольской (233) и Луганской (283) областях
По состоянию на 3 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.
Напомним, что кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.
Иммунизацию проводят препаратами:
- CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute);
- CoronaVac, разработанная китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech;
- Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;
- AstraZeneca-SKBio, производимый в Южной Корее,
- Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.