За сутки в Украине вакцинировали против COVID-19 более 34 тысяч человек

Всего в стране от коронавирусной болезни уже полностью иммунизированы более 138 тысяч человек. В Украине Вчера прививку от коронавируса получил 34 тысяч 481 человек.

Темпы вакцинации выросли

Прививки проводили 342 мобильные бригады по иммунизации и в 406 пунктах прививок.

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Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве – 4 547, а также в Днепропетровской (3 920) и Киевской (2 943) областях.

Меньше всего за сутки вакцинировали в Кировоградской (178), Тернопольской (233) и Луганской (283) областях

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 1 076 795 человек, из них получили две дозы – 138 090.

По состоянию на 3 июня в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

Напомним, что кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Иммунизацию проводят препаратами:

CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute);

CoronaVac, разработанная китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech;

Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca-SKBio, производимый в Южной Корее,

Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.



Данные о вакцины против коронавируса / Инфографика 24 канал