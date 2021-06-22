За сутки в Украине вакцинировали более 8 тысяч украинцев

За прошедшие сутки, 21 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 8966 человек. Из них 6751 гражданин получил первую дозу вакцины.

Зато вторую, завершающую дозу получили 2395 человек. Это означает, что они уже полностью прошли курс иммунизации.

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В течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов прививки и 20 центров вакцинации.

На протяжении 21 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 10,

Coronavac – 4527,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 3100,

AstraZeneca – 1329.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировались 1 732 613 человек. 1 732 611 из них получили 1 дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек.

Всего в стране провели 2 095 458 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Привито вакциной Coronavac – 464 722,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 423 853;

Привито вакциной AstraZeneca – 356 465,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 21 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 721 320 человек.