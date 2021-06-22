За сутки в Украине вакцинировали более 8 тысяч украинцев

За прошедшие сутки, 21 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 8966 человек. Из них 6751 гражданин получил первую дозу вакцины.
Зато вторую, завершающую дозу получили 2395 человек. Это означает, что они уже полностью прошли курс иммунизации.
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В течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов прививки и 20 центров вакцинации.
На протяжении 21 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 10,
- Coronavac – 4527,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 3100,
- AstraZeneca – 1329.
Общее количество вакцинированных в стране
С начала прививочной кампании в Украине против коронавируса вакцинировались 1 732 613 человек. 1 732 611 из них получили 1 дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек.
Всего в стране провели 2 095 458 прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 183,
- Привито вакциной Coronavac – 464 722,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 423 853;
- Привито вакциной AstraZeneca – 356 465,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
По состоянию на 21 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 721 320 человек.Не можете выбрать удобный антисептик? Попробуйте салфетки Smile Sterill Bio. Они внесены в Государственный реестр дезинфицирующих средств и эффективно уничтожают микробы и вирусы.