В больницы госпитализировали 5 468 больных коронавирусом или людей с имеющимися признаками болезни – это почти вдвое больше, чем вчера. К сожалению, еще 495 жителей Украины умерли вследствие недуга. Зато выздоровели 7 605 пациентов.

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Скорость COVID-тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 137 355 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 67 258,

методом ИФА – 14 142,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 955,

Всего все время пандемии в стране провели 13 709 705 исследований методом ПЦР.

С начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 679 185 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Болезнь сумели преодолеть 2 344 799 человек. Но, к сожалению, из жизни ушли 61 843 пациента.

В каких областях самый высокий прирост заболеваемости

Вчера больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) и Донецкой (1 040) областях.

Сколько новых случаев заражения обнаружили в каждом регионе: статистика

Киев – 1023 случая;

Винницкая область – 444 случая;

Волынская область – 496 случаев;

Днепропетровская область – 1253 случая;

Донецкая область – 1040 случаев;

Житомирская область – 640 случаев;

Закарпатская область – 239 случаев;

Запорожская область – 1225 случаев;

Ивано-Франковская область – 446 случаев;

Киевская область – 562 случая;

Кировоградская область – 112 случаев;

Луганская область – 742 случая;

Львовская область – 943 случая;

Николаевская область – 437 случаев;

Одесская область – 1606 случаев;

Полтавская область – 935 случаев;

Ровненская область – 782 случая;

Сумская область – 912 случаев;

Тернопольская область – 588 случаев;

Харьковская область – 1242 случая;

Херсонская область – 947 случаев;

Хмельницкая область – 954 случая;

Черкасская область – 544 случая;

Черновицкая область – 622 случая;

Черниговская область – 178 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал