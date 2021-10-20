В больницы госпитализировали 5 468 больных коронавирусом или людей с имеющимися признаками болезни – это почти вдвое больше, чем вчера. К сожалению, еще 495 жителей Украины умерли вследствие недуга. Зато выздоровели 7 605 пациентов.

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Скорость COVID-тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 137 355 тестирований на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 67 258,
  • методом ИФА – 14 142,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 955,

Всего все время пандемии в стране провели 13 709 705 исследований методом ПЦР.

В каких областях самый высокий прирост заболеваемости

Вчера больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) и Донецкой (1 040) областях.

Сколько новых случаев заражения обнаружили в каждом регионе: статистика

  • Киев – 1023 случая;
  • Винницкая область – 444 случая;
  • Волынская область – 496 случаев;
  • Днепропетровская область – 1253 случая;
  • Донецкая область – 1040 случаев;
  • Житомирская область – 640 случаев;
  • Закарпатская область – 239 случаев;
  • Запорожская область – 1225 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 446 случаев;
  • Киевская область – 562 случая;
  • Кировоградская область – 112 случаев;
  • Луганская область – 742 случая;
  • Львовская область – 943 случая;
  • Николаевская область – 437 случаев;
  • Одесская область – 1606 случаев;
  • Полтавская область – 935 случаев;
  • Ровненская область – 782 случая;
  • Сумская область – 912 случаев;
  • Тернопольская область – 588 случаев;
  • Харьковская область – 1242 случая;
  • Херсонская область – 947 случаев;
  • Хмельницкая область – 954 случая;
  • Черкасская область – 544 случая;
  • Черновицкая область – 622 случая;
  • Черниговская область – 178 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал