За сутки в Украине выявили более 18 тысяч COVID-больных, госпитализировали – более 5 тысяч
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19. Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников.
В больницы госпитализировали 5 468 больных коронавирусом или людей с имеющимися признаками болезни – это почти вдвое больше, чем вчера. К сожалению, еще 495 жителей Украины умерли вследствие недуга. Зато выздоровели 7 605 пациентов.
Днем ранее Украина вторая в Европе по смертности, популярные лекарства оказались недейственными: новости о коронавирусе
Скорость COVID-тестирования населения
За прошедшие сутки в Украине провели 137 355 тестирований на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 67 258,
- методом ИФА – 14 142,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 955,
Всего все время пандемии в стране провели 13 709 705 исследований методом ПЦР.С начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 679 185 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Болезнь сумели преодолеть 2 344 799 человек. Но, к сожалению, из жизни ушли 61 843 пациента.
В каких областях самый высокий прирост заболеваемости
Вчера больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) и Донецкой (1 040) областях.
Сколько новых случаев заражения обнаружили в каждом регионе: статистика
- Киев – 1023 случая;
- Винницкая область – 444 случая;
- Волынская область – 496 случаев;
- Днепропетровская область – 1253 случая;
- Донецкая область – 1040 случаев;
- Житомирская область – 640 случаев;
- Закарпатская область – 239 случаев;
- Запорожская область – 1225 случаев;
- Ивано-Франковская область – 446 случаев;
- Киевская область – 562 случая;
- Кировоградская область – 112 случаев;
- Луганская область – 742 случая;
- Львовская область – 943 случая;
- Николаевская область – 437 случаев;
- Одесская область – 1606 случаев;
- Полтавская область – 935 случаев;
- Ровненская область – 782 случая;
- Сумская область – 912 случаев;
- Тернопольская область – 588 случаев;
- Харьковская область – 1242 случая;
- Херсонская область – 947 случаев;
- Хмельницкая область – 954 случая;
- Черкасская область – 544 случая;
- Черновицкая область – 622 случая;
- Черниговская область – 178 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал