За сутки в Украине выявили в целом 5 804 COVID-больных: сколько провели тестов
29 ноября 2021 , 08:15Читати новину українською
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 28 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 5 804 жителей Украины. Известно, что среди них 730 детей и 72 медицинских работника.
В больницы госпитализировали 2082 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 297 инфицированных скончались. Вместе с тем выздоровели 10 477 пациентов.
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