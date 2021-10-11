Кроме этого, в этот день зафиксировали наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и госпитализаций пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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С чем связан рост вызовов
В сообщении говорится, что прежде всего это связано с новой волной коронавируса COVID-19. Но Ляшко отметил, что за медицинской помощью нужно обращаться при наличии конкретных состояний и симптомов.
Основания для вызова скорой помощи
- Боль в грудной клетке,
- Одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности,
- Сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра,
- Нарушение сознания и другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии.
Министр напомнил, что в случае появления симптомов коронавируса нужно сразу сообщить своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
Виктор Ляшко
“Не занимайтесь самолечением, сразу сообщайте о своем состоянии семейному врачу, а если испытываете любой из угрожающих симптомов, то обязательно набирайте 103. Вовремя оказанная медицинская помощь может спасти жизнь и минимизировать тяжелые последствия для здоровья".
В каких случаях экстренная медицинская помощь не приедет
Высокая температура тела (более 38 градусов) не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации. Но если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, нужно вызвать бригаду экстренной медицинской помощи.
Диспетчер 103 проводит опрос, и если показания есть, тогда он направляет ближайшую свободную бригаду к пациенту. Если во время разговора диспетчер установит, что пациент не нуждается в выезде бригады, тогда такому пациенту посоветуют обратиться к семейному врачу или же проконсультируют по телефону.
Каких пациентов "скорая" госпитализирует в больницу
Решение о госпитализации принимает руководитель бригады, который приезжает на обращение. Его решение основывается на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.
В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи при COVID-19 в больницы госпитализируют пациентов в среднем и тяжелом состоянии.