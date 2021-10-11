За сутки в Украине зафиксировали рекордное количество обращений к "скорой"

За минувшие сутки, 10 октября, количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей. В этот день украинцы совершили 44 тысячи вызовов.

Кроме этого, в этот день зафиксировали наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и госпитализаций пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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С чем связан рост вызовов

В сообщении говорится, что прежде всего это связано с новой волной коронавируса COVID-19. Но Ляшко отметил, что за медицинской помощью нужно обращаться при наличии конкретных состояний и симптомов.

Основания для вызова скорой помощи

Боль в грудной клетке,

Одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности,

Сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра,

Нарушение сознания и другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии.

Министр напомнил, что в случае появления симптомов коронавируса нужно сразу сообщить своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Виктор Ляшко “Не занимайтесь самолечением, сразу сообщайте о своем состоянии семейному врачу, а если испытываете любой из угрожающих симптомов, то обязательно набирайте 103. Вовремя оказанная медицинская помощь может спасти жизнь и минимизировать тяжелые последствия для здоровья".

В каких случаях экстренная медицинская помощь не приедет

Высокая температура тела (более 38 градусов) не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации. Но если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, нужно вызвать бригаду экстренной медицинской помощи.

Диспетчер 103 проводит опрос, и если показания есть, тогда он направляет ближайшую свободную бригаду к пациенту. Если во время разговора диспетчер установит, что пациент не нуждается в выезде бригады, тогда такому пациенту посоветуют обратиться к семейному врачу или же проконсультируют по телефону.

Каких пациентов "скорая" госпитализирует в больницу

Решение о госпитализации принимает руководитель бригады, который приезжает на обращение. Его решение основывается на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.

В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи при COVID-19 в больницы госпитализируют пациентов в среднем и тяжелом состоянии.

согласно данным электронной системы здравоохранения, 97,1% людей, которых госпитализировали из-за COVID-19 в сентябре, были невакцинированными, то есть не получили двух доз вакцины. Это является еще одним свидетельством того, что вакцинация действует и защищает от тяжелой формы COVID-19. Если вы еще не привиты, не медлите – вакцинируйтесь и защитите себя от тяжелого течения COVID-19 и его последствий.