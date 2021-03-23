За сутки вакцинировали против COVID-19 почти 11 тысяч украинцев: статистика
За минувшие сутки, 22 марта, 10 904 человека привиты против коронавирусной инфекции Украины, всего первую дозу вакцины получили 121 928 человек.
Источник:Телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
Напомним, что только один украинец получил две дозы вакцины против коронавируса. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 121 929 человек.
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Прививки проводились 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 прививочными пунктами.
По состоянию на 22 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за 22 марта
- Винницкая область – 490 прививок;
- Волынская область – 200 прививок;
- Днепропетровская область – 960 прививок;
- Донецкая область – 150 прививок;
- Житомирская область – 590 прививок;
- Закарпатская область – 500 прививок;
- Запорожская область – 310 прививок;
- Ивано-Франковская область – 454 прививки;
- Киевская область – 310 прививок;
- Кировоградская область – 300 прививок;
- Луганская область – 150 прививок;
- Львовская область – 880 прививок;
- г. Киев – 1 030 прививок;
- Николаевская область – 250 прививок;
- Одесская область – 320 прививок;
- Полтавская область – 620 прививок;
- Ровненская область – 400 прививок;
- Сумская область – 450 прививок;
- Тернопольская область – 510 прививок;
- Харьковская область – 310 прививок;
- Херсонская область – 510 прививок;
- Хмельницкая область – 160 прививок;
- Черновицкая область – 110 прививок;
- Черниговская область – 100 прививок;
- Черкасская область – 840 прививок.
Вакцинация против COVID-19 в Украине: коротко
- Кампания стартовала 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов.
- Первыми прививки получают медицинские работники ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов для престарелых и военных на фронте.
- А также получают прививки публичные люди, которые помогают популяризировать вакцинацию в стране.
- Все прививки являются добровольными и бесплатными.
- Всего Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Сейчас ожидают поставки других вакцин, в частности Pfizer и Novax.
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