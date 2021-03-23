За минувшие сутки, 22 марта, 10 904 человека привиты против коронавирусной инфекции Украины, всего первую дозу вакцины получили 121 928 человек.

Напомним, что только один украинец получил две дозы вакцины против коронавируса. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 121 929 человек.

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Прививки проводились 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 прививочными пунктами.

По состоянию на 22 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за 22 марта

Винницкая область – 490 прививок;

Волынская область – 200 прививок;

Днепропетровская область – 960 прививок;

Донецкая область – 150 прививок;

Житомирская область – 590 прививок;

Закарпатская область – 500 прививок;

Запорожская область – 310 прививок;

Ивано-Франковская область – 454 прививки;

Киевская область – 310 прививок;

Кировоградская область – 300 прививок;

Луганская область – 150 прививок;

Львовская область – 880 прививок;

г. Киев – 1 030 прививок;

Николаевская область – 250 прививок;

Одесская область – 320 прививок;

Полтавская область – 620 прививок;

Ровненская область – 400 прививок;

Сумская область – 450 прививок;

Тернопольская область – 510 прививок;

Харьковская область – 310 прививок;

Херсонская область – 510 прививок;

Хмельницкая область – 160 прививок;

Черновицкая область – 110 прививок;

Черниговская область – 100 прививок;

Черкасская область – 840 прививок.

Вакцинация против COVID-19 в Украине: коротко