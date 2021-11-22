Статистика COVID-19
В больницы госпитализировали 2 501 пациента с выраженными симптомами COVID-19. К сожалению, от осложнений болезни умерли 326 больных.
Выздоровели – 10 540 человек. Число выздоровевших несколько суток подряд превышает количество инфицированных.
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Показатели тестирования
За прошедшие сутки, 21 ноября, в Украине провели 37 163 теста на коронавирус разными способами, в частности:
- методом ПЦР – 15 526
- методом ИФА – 2 604
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 033.
Статистика коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 358 больных;
- Винницкая – 384 больных;
- Волынская – 340 больных;
- Днепропетровская – 864 больных;
- Донецкая – 402 больных;
- Житомирская – 385 больных;
- Закарпатская – 190 больных;
- Запорожская – 446 больных;
- Ивано-Франковская – 102 больных;
- Киевская – 343 больных;
- Кировоградская – 190 больных;
- Луганская – 37 больных;
- Львовская – 397 больных;
- Николаевская – 655 больных;
- Одесская – 451 больной;
- Полтавская – 287 больных;
- Ровненская – 161 больной;
- Сумская – 205 больных;
- Тернопольская – 156 больных;
- Харьковская – 330 больных;
- Херсонская – 54 больных;
- Хмельницкая – 195 больных;
- Черкасская – 272 больных;
- Черновицкая – 121 больной;
- Черниговская – 139 больных.
*Данные сj временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала