Статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 2 501 пациента с выраженными симптомами COVID-19. К сожалению, от осложнений болезни умерли 326 больных.

Выздоровели – 10 540 человек. Число выздоровевших несколько суток подряд превышает количество инфицированных.

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Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 21 ноября, в Украине провели 37 163 теста на коронавирус разными способами, в частности:

методом ПЦР – 15 526

методом ИФА – 2 604

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 033.

Общая статистика! За все время пандемии в Украине сообщили о 3 340 407 случаях заболевания COVID-19. По состоянию на 22 ноября поправились 2 773 490 человек. Жертвами коронавируса стали 81 598 жителей страны.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 358 больных;

Винницкая – 384 больных;

Волынская – 340 больных;

Днепропетровская – 864 больных;

Донецкая – 402 больных;

Житомирская – 385 больных;

Закарпатская – 190 больных;

Запорожская – 446 больных;

Ивано-Франковская – 102 больных;

Киевская – 343 больных;

Кировоградская – 190 больных;

Луганская – 37 больных;

Львовская – 397 больных;

Николаевская – 655 больных;

Одесская – 451 больной;

Полтавская – 287 больных;

Ровненская – 161 больной;

Сумская – 205 больных;

Тернопольская – 156 больных;

Харьковская – 330 больных;

Херсонская – 54 больных;

Хмельницкая – 195 больных;

Черкасская – 272 больных;

Черновицкая – 121 больной;

Черниговская – 139 больных.

*Данные сj временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала