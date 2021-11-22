За сутки выздоровели от коронавируса больше людей, чем инфицировались

22 ноября 2021 , 08:14
Читати новину українською

Источник:

Минздрав Украины

В Украине на протяжении суток заболели коронавирусом 7 464 человека, в том числе 579 детей и 74 медработника. Спад заболеваемости традиционный после выходных. Сегодняшние показатели самые низкие за полтора месяца.

Статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 2 501 пациента с выраженными симптомами COVID-19. К сожалению, от осложнений болезни умерли 326 больных.

Выздоровели – 10 540 человек. Число выздоровевших несколько суток подряд превышает количество инфицированных.

Внимание Глава BioNTech рассказал, как часто нужно будет делать прививки против коронавируса

Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 21 ноября, в Украине провели 37 163 теста на коронавирус разными способами, в частности:

  • методом ПЦР – 15 526
  • методом ИФА – 2 604
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 033.

Общая статистика!

За все время пандемии в Украине сообщили о 3 340 407 случаях заболевания COVID-19. По состоянию на 22 ноября поправились 2 773 490 человек. Жертвами коронавируса стали 81 598 жителей страны.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

  • г. Киев – 358 больных;
  • Винницкая – 384 больных;
  • Волынская – 340 больных;
  • Днепропетровская – 864 больных;
  • Донецкая – 402 больных;
  • Житомирская – 385 больных;
  • Закарпатская – 190 больных;
  • Запорожская – 446 больных;
  • Ивано-Франковская – 102 больных;
  • Киевская – 343 больных;
  • Кировоградская – 190 больных;
  • Луганская – 37 больных;
  • Львовская – 397 больных;
  • Николаевская – 655 больных;
  • Одесская – 451 больной;
  • Полтавская – 287 больных;
  • Ровненская – 161 больной;
  • Сумская – 205 больных;
  • Тернопольская – 156 больных;
  • Харьковская – 330 больных;
  • Херсонская – 54 больных;
  • Хмельницкая – 195 больных;
  • Черкасская – 272 больных;
  • Черновицкая – 121 больной;
  • Черниговская – 139 больных.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська