На Ровненщине полиция начала расследование в отношении врача-стоматолога, которую обвиняют в избиении детей на рабочем месте. Дела не касаются опубликованных предварительно видео.

Полиция начала расследование в отношении врача

В сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровненской области говорится, что накануне в полицию поступило два заявления.

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В первой 28-летняя жительница сообщила, что после визита к стоматологу в одной из частных клиник Ровно у восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, что наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также в полицию обратилась 36-летняя жительница города Костополь, которая сообщила, что во время лечения зубов в частной стоматологической клинике врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку.

По факту умышленного легкого телесного повреждения правоохранители начали расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы.

Эти дела не касаются видео опубликованных в соцсетях

В комментарии УНИАН пресс-секретарь отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровненской области Мария Юстицкая сообщила, что заявления граждан, поступившие по этому поводу не имеют отношения к кадрам насилия над детьми, распространенных в Интернете.

Поэтому, как прогнозируют в полиции, в этом деле могут быть обнаружены новые факты.

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