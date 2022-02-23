За время пандемии у людей повысилось артериальное давление
Источник:American Heart Journal
Артериальное давление человечества несколько повысилось в первые месяцы пандемии. И на это есть веские причины.
Люди были менее активны, больше ели и стали чаще злоупотреблять алкогольными напитками, что привело к повышению артериального давления.
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Кроме этого, из-за сильных карантинных ограничений некоторым было сложно обращаться к врачам и корректировать прием лекарственных средств.
Результаты анализа
- Уровень неконтролируемого высокого кровяного давления среди жителей США увеличился с 15% до 19%, хотя только у 5% из них наблюдалось серьезное неконтролируемое артериальное давление (определяется как систолическое артериальное давление выше 160 мм/рт.ст.).
- Хотя эти изменения кажутся небольшими, они значительны, поскольку могут иметь огромные последствия. Более того, поскольку в исследовании рассматривались только те пациенты, которые уже знали о своих проблемах, эксперты подозревают, что у населения в целом могут наблюдаться большие изменения.
Результаты исследования важны, потому что изменение кровяного давления даже на несколько миллиметров может привести к измеримым различиям в риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности. Нам необходимо обеспечить лучший контроль над этими пациентами в долгосрочной перспективе,
– сказал руководитель исследования Эрик Петерсон.