За все волны такого не было
По словам санврача, во второй половине января прирост инфицированных коронавирусом достиг 120%.
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В последнюю неделю беспрецедентно стремительно растет уровень заболеваемости – 120% прирост. За все волны такого темпа еще не было и это прогнозировалось в связи со свойствами штамма Омикрон,
– отметил Роман Сафонов.
И добавил, что чем стремительнее волна растет, так же стремительно она спадает.
По словам Сафонова, штамм коронавируса Дельта был в 5 раз заразнее, чем его предшественник – классический уханьский штамм COVID-19. В свою очередь Омикрон втрое заразнее, чем Дельта.
Особенности течения болезни инфицированных Омикроном
Также врач рассказал, что динамика заболеваемости в области показала, что этот штамм "менее убийственный" и провоцирует меньше случаев для госпитализаций. В целом количество новых госпитализаций с COVID-19 достигло 13%.
Омикрон больше протекает как обычная простуда. Существенных особенностей, отличий этого штамма от предыдущего относительно симптоматики нет,
– сказал главный санврач.
Характерными симптомами, по словам врача, являются:
- насморк,
- чиханье,
- першение в горле,
- штамм меньше поражает легкие,
- потеря обоняния у каждого пятого.
Также санврач рассказал, что сейчас коронавирусом меньше болеют лица старшего возраста, больше всего случаев заражения фиксируют в группе среднего возраста. Кроме того, болезнь все больше выявляют у детей.
Рост и в дальнейшем будет
Относительно циркуляции Омикрона Сафонов подчеркнул, что лаборатория в области способна выявлять различные штаммы вируса. Санврач предположил, что Омикрон будет постепенно вытеснять Дельту, а потому в области прогнозируют в феврале пиковое значение заболеваемости.
Кроме того, пояснил он, лечение Омикрона, как и ранее, симптоматическое, а эффективной защитой от сложного течения болезни остается вакцинация, в том числе и детей с 12-летнего возраста.
Актуальная ситуация с COVID-19
- В течение последних суток в Ровненской области зафиксировали 702 случая инфицирования COVID-19.
- Всего за последние сутки в Украине зафиксировали 20 156 новых больных.
- В Министерстве здравоохранения считают, что стране не удастся избежать новой волны коронавируса из-за нового штамма.
Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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