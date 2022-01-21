За все волны такого не было: санврач Ровненщины рассказал, что прирост больных сейчас 120%

Главный санитарный врач Ровненщины Роман Сафонов рассказал, что штамм коронавируса Омикрон втрое заразнее предшественника Дельта, однако протекает быстрее.

За все волны такого не было

По словам санврача, во второй половине января прирост инфицированных коронавирусом достиг 120%.

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В последнюю неделю беспрецедентно стремительно растет уровень заболеваемости – 120% прирост. За все волны такого темпа еще не было и это прогнозировалось в связи со свойствами штамма Омикрон,

– отметил Роман Сафонов.

И добавил, что чем стремительнее волна растет, так же стремительно она спадает.

По словам Сафонова, штамм коронавируса Дельта был в 5 раз заразнее, чем его предшественник – классический уханьский штамм COVID-19. В свою очередь Омикрон втрое заразнее, чем Дельта.

Особенности течения болезни инфицированных Омикроном

Также врач рассказал, что динамика заболеваемости в области показала, что этот штамм "менее убийственный" и провоцирует меньше случаев для госпитализаций. В целом количество новых госпитализаций с COVID-19 достигло 13%.

Омикрон больше протекает как обычная простуда. Существенных особенностей, отличий этого штамма от предыдущего относительно симптоматики нет,

– сказал главный санврач.

Характерными симптомами, по словам врача, являются:

насморк,

чиханье,

першение в горле,

штамм меньше поражает легкие,

потеря обоняния у каждого пятого.

В отличие от предшественников, Омикрон имеет меньший цикл. Инкубационный период штамма – ориентировочно 3 дня, чаще болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Также санврач рассказал, что сейчас коронавирусом меньше болеют лица старшего возраста, больше всего случаев заражения фиксируют в группе среднего возраста. Кроме того, болезнь все больше выявляют у детей.

Рост и в дальнейшем будет

Относительно циркуляции Омикрона Сафонов подчеркнул, что лаборатория в области способна выявлять различные штаммы вируса. Санврач предположил, что Омикрон будет постепенно вытеснять Дельту, а потому в области прогнозируют в феврале пиковое значение заболеваемости.

Кроме того, пояснил он, лечение Омикрона, как и ранее, симптоматическое, а эффективной защитой от сложного течения болезни остается вакцинация, в том числе и детей с 12-летнего возраста.

Актуальная ситуация с COVID-19

В течение последних суток в Ровненской области зафиксировали 702 случая инфицирования COVID-19.

Всего за последние сутки в Украине зафиксировали 20 156 новых больных.

В Министерстве здравоохранения считают, что стране не удастся избежать новой волны коронавируса из-за нового штамма.

Невакцинированные имеют в десять раз выше риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививки.



Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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