Государственное предприятие "Медицинские закупки" продолжает начислять пеню "Лекхим", за нарушение сроков поставки, которые были в договоре первой партии вакцины CoronaVac в количестве 700 тысяч флаконов. Кроме того "Лекхиму" грозит штраф в размере более 38 миллионов гривен.

Задержки поставки

"Медицинские закупки" отмечают, что "Лекхим" должен был поставить в Украину 700 тысяч флаконов китайской вакцины CoronaVac в срок не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран.

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Поскольку 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии вакцины в Украине должно было состояться до 6 марта. Фактически вакцина поступила на склады "Медицинских закупок" 10 апреля, и в количестве 200 тысяч флаконов, значительно меньше объема ожидаемой первой партии согласно условиям договора,

– говорится в сообщении

Поставка этого количества флаконов не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа за несоблюдение сроков поставки продукции, предусмотренных в договоре. "Медицинские закупки" продолжают начисление пени за каждый день такой просрочки, начиная с 06.03.2021.

Какой штраф получит "Лекхим"

За каждый день просрочки "Лекхим" обязан уплатить 0,1% от цены продукции, а также 7% за просрочку поставки вакцины на более чем 30 дней.

По подсчетам StateWatch размер пени по состоянию на 14 апреля составляет 13,7 миллиона гривен. В свою очередь, штраф составляет 24,7 миллиона гривен. Всего на "Лекхим" должен уплатить ГП "Медицинские закупки" 38,4 миллиона гривен,

– отметили эксперты.

Сейчас за каждый день просрочки поставки вакцины "Лекхиму" начисляется пеня в размере 252 тысяч гривен.