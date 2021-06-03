Vetastase может развиваться в организме человека, у которого был рак, даже через годы ремиссии. Так происходит из-за раковых клеток, которые мигрировали из очаговой опухоли в другие органы и остались там в неактивном состоянии. По этой причине специалисты советуют таким пациентам регулярно обследоваться, чтобы выявить новые вероятные очаги. Работа исследователей из Базельского университета, вероятно, объяснит, что провоцирует раковые клетки просыпаться и снова провоцировать опухоли.

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Понимание клеточных и молекулярных механизмов, лежащих в основе покоя опухоли, имеет решающее значение для предотвращения рецидива рака,

– говорится в исследовании.

Детали открытия

Первые эксперименты ученые провели на моделях мышей и образцах тканей человека. Выяснилось, что клетки, мигрировавшие из опухоли молочной железы в печень сохраняют бездействие, а затем просыпаются для формирования нового очага рака.

Ключевую роль в этом переходе играют два типа клеток:

К первому типу относятся Т-киллеры, которые контролируют спячку раковых клеток с помощью высвобождения гамма-интерферона.

Второй тип клеток – звездчатые клетки печени. Когда они активизируются по какой-либо причине, это подавляет иммунные клетки и в результате раковые клетки просыпаются. Причиной может быть инфекция, хроническое воспаление или другой фактор.

Открытие указывает сразу на несколько возможных терапевтических вариантов, которые предотвращают метастазирование.

Возможные стратегии метастазирования

Первая стратегия включает иммунотерапию на основе интерлейкина-15, которая нацелена на увеличение количества иммунных клеток в ткани.

Вторая базируется на терапии интерфероном, которая сможет поддерживать сон раковых клеток. Наконец, есть потенциал для разработки ингибиторов для блокирования Т-киллеров клетками печени.

Теперь команда изучает механизмы метастазирования в других тканях, а также готовится к проведению клинических исследований, которые продемонстрируют эффект стимуляции иммунных клеток для человека в долгосрочной перспективе.