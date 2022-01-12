Заболеют все, даже вакцинированные: инфекционист об Омикроне

Американский инфекционист считает, что никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса Омикрон. Однако привитые перенесут болезнь в более легкой форме.

Омикрон "найдет" всех

В частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, считает, что Омикрон нанесет "главный удар" тем, у кого нет никакой прививки против COVID-19.

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Омикрон при его "беспрецедентной степени эффективности распространения" в конечном итоге найдет почти всех,

– отметил Энтони Фаучи.

Привитые перенесут Омикрон легче

По его прогнозу заболевают также и те, кто вакцинировался и даже сделал бустерную прививку. Однако у них течение заболевания будет значительно легче, с минимальными рисками госпитализации и смерти.

К слову, в ВОЗ вчера, 11 января сообщили, что, вероятно, бустерные дозы вакцин против COVID-19, которые доступны на рынке, не помогут защититься от новых штаммов коронавируса. Поэтому миру нужны новые эффективные против штаммов вакцины.

Темпы распространения Омикрона очень высоки

В Европейском регионе за первую неделю 2022 года зарегистрировали более 7 миллионов случаев COVID-19.

Количество новых случаев в Европе выросло вдвое всего за неделю. По состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что более 1% их населения инфицируется COVID-19 еженедельно.

По данным ВОЗ, 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о том, что обнаружили Омикрон.

Что известно о течении заболевания в результате инфицирования штаммом? Большинство исследований показало, что штамм Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку. Эти симптомы легко спутать с обычным ОРВИ. Плохая новость – все имеющиеся вакцины не формируют достаточный иммунный ответ против этого штамма. Так, вакцина Большинство исследований показало, что штамм Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку. Эти симптомы легко спутать с обычным ОРВИ. Плохая новость – все имеющиеся вакцины не формируют достаточный иммунный ответ против этого штамма. Так, вакцина Pfizer только на 20–25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования. Но все еще защищает против усложненного течения COVID-19.

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