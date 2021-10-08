На Ровненщине парализовало младенца с полиомиелитом

Малышке год и четыре месяца. Родители сознательно отказались от обязательной прививки из-за религиозных убеждений. Медики не берутся прогнозировать, сможет ли ребенок в дальнейшем ходить. Об этом сообщили в Ровненской областной детской больнице.

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Болезнь инфекционная. Чтобы предупредить ее вспышку – в области работают вирусологи.

Что случилось с ребенком

Полиомиелит у полуторагодовалой девочки диагностировали в начале сентября. Малышка, которой год и 4 месяца, из-за вялых ножек перестала ходить. Родители обратились к врачам. 3 сентября ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.

Ребенку назначили лечение, однако оно было неэффективным. Тогда медики заподозрили полиомиелит. Результаты анализов это подтвердили.

По словам заведующей неврологическим отделением Лилии Зорук, полуторагодовалую девочку после трех недель лечения уже выписали из больницы, однако у нее паралич ножек. Ребенка ждет длительная реабилитация.

Полиовирус вызвал у ребенка парез сначала одной ножки, потом другой. Та конечность, где позже началось заболевание, лучше восстанавливается. Ребенок нуждается в длительном восстановительном лечении,

– подчеркнула невролог областной детской больницы.

"Будем пытаться сделать все для того, чтобы она ходила. Тяжелый вирус, и насчет полного восстановления прогноз, возможно, и сомнительный. Впереди не один курс восстановительного лечения и реабилитации", – сказала заведующая центра восстановительного лечения.

Заболели еще 6 детей

Известно, что девочка является самой младшей – десятым ребенком в семье. Кроме нее, вирус обнаружили еще у 6 ее братьев и сестер. Они являются носителями, но не имеют тяжелых осложнений и чувствуют себя здоровыми. Школу они не посещают и сейчас находятся дома.

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Эпидрасследование продолжается

Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, так как полиомиелит – вирусная инфекция. Его могут подхватить как вакцинированные дети, так и взрослые – чаще всего через грязные руки, пищу и воду. Болезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. Эти процессы, несмотря на лечение, необратимы.

Полиомиелит – что это? Это инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему. Каждый из двухсот, кто переболел, остается парализованным на всю жизнь. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Каждый десятый умирает от удушья.

Первые симптомы болезни:

лихорадка;

утомление;

головная боль;

слабость в мышцах.

за считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги.

Справка. По данным Минздрава, в большинстве случаях болезнь сперва протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются различные признаки, которые зависят от формы вируса. Инкубационный период болезни – 2 – 35 суток, чаще 7 – 14 суток.



В последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.