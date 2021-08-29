В госпитализации нуждаются все больше пациентов
Показатели заболеваемости достигают 2 тысяч уже третьи сутки подряд, высоким остается и процент госпитализированных пациентов с COVID-19, так на протяжении минувших суток в больницы госпитализировали 772 человека, даже больше, чем за прошлые сутки, когда в госпитализации нуждались 708 пациентов.
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От осложнений коронавируса в течение минувших суток умерли 34 пациента. В то же время выздоровели – 685 человек.
За сутки выполнили 38 864 теста на коронавирус:
- методом ПЦР – 18 344,
- методом ИФА – 3 661,
- экспресс-тестами – 16 859.
Количество заражений коронавирусом в регионах за сутки:
- Киев – 240 случаев;
- Винницкая область – 34 случая;
- Волынская область – 21 случай;
- Днепропетровская область – 140 случаев;
- Донецкая область – 132 случая;
- Житомирская область – 86 случаев;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 66 случаев;
- Ивано-Франковская область – 57 случаев;
- Киевская область – 134 случая;
- Кировоградская область – 20 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Львовская область – 101 случай;
- Николаевская область – 15 случаев;
- Одесская область – 121 случай;
- Полтавская область – 29 случаев;
- Ровненская область – 30 случаев;
- Сумская область – 63 случая;
- Тернопольская область – 67 случаев;
- Харьковская область – 156 случаев;
- Херсонская область – 77 случаев;
- Черкасская область – 62 случая;
- Черновицкая область – 126 случаев;
- Черниговская область – 65 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала