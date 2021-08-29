В госпитализации нуждаются все больше пациентов

Показатели заболеваемости достигают 2 тысяч уже третьи сутки подряд, высоким остается и процент госпитализированных пациентов с COVID-19, так на протяжении минувших суток в больницы госпитализировали 772 человека, даже больше, чем за прошлые сутки, когда в госпитализации нуждались 708 пациентов.

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От осложнений коронавируса в течение минувших суток умерли 34 пациента. В то же время выздоровели – 685 человек.

За сутки выполнили 38 864 теста на коронавирус:

методом ПЦР – 18 344,

методом ИФА – 3 661,

экспресс-тестами – 16 859.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом – 2 284 191 человек. По состоянию на 29 августа выздоровели – 2 206 392 человека. В то же время жертвами коронавируса, к сожалению, стали 53 720 граждан страны.

Количество заражений коронавирусом в регионах за сутки:

Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 34 случая;

Волынская область – 21 случай;

Днепропетровская область – 140 случаев;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 86 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 57 случаев;

Киевская область – 134 случая;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 101 случай;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область – 121 случай;

Полтавская область – 29 случаев;

Ровненская область – 30 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 156 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черновицкая область – 126 случаев;

Черниговская область – 65 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

