В больницы госпитализировали 2 566 человек со средним или тяжелым течением болезни. К сожалению, еще 238 пациентов умерли. Зато выздоровели 11 626 инфицированных.
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Охват тестирования населения
Темпы тестирования в стране несколько снизились, поскольку за минувшие сутки в Украине провели всего 44 861 исследование на наличие COVID-19, в частности:
- методом ПЦР – 19 632,
- методом ИФА – 4 350,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 2 0879.
Сколько новых больных обнаружили в регионах:
- Киев – 461;
- Винницкая область – 206;
- Волынская область – 314;
- Днепропетровская область – 376;
- Донецкая область – 214;
- Житомирская область – 248;
- Закарпатская область – 146;
- Запорожская область – 210;
- Ивано-Франковская область – 231;
- Киевская область – 259;
- Кировоградская область – 155;
- Луганская область – 15;
- Львовская область – 275;
- Николаевская область – 239;
- Одесская область – 311;
- Полтавская область – 296;
- Ровненская область – 101;
- Сумская область – 158;
- Тернопольская область – 179;
- Харьковская область – 174;
- Херсонская область – 49;
- Хмельницкая область – 240;
- Черкасская область – 178;
- Черновицкая область – 103;
- Черниговская область – 137.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в стране
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 559 092 случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2. 16 294 537 пациентов уже выздоровели. Умерли, к сожалению, 91 027 больных.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
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