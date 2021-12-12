В больницы госпитализировали 2 566 человек со средним или тяжелым течением болезни. К сожалению, еще 238 пациентов умерли. Зато выздоровели 11 626 инфицированных.

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Охват тестирования населения

Темпы тестирования в стране несколько снизились, поскольку за минувшие сутки в Украине провели всего 44 861 исследование на наличие COVID-19, в частности:

методом ПЦР – 19 632,

методом ИФА – 4 350,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 2 0879.

Сколько новых больных обнаружили в регионах:

Киев – 461;

Винницкая область – 206;

Волынская область – 314;

Днепропетровская область – 376;

Донецкая область – 214;

Житомирская область – 248;

Закарпатская область – 146;

Запорожская область – 210;

Ивано-Франковская область – 231;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 155;

Луганская область – 15;

Львовская область – 275;

Николаевская область – 239;

Одесская область – 311;

Полтавская область – 296;

Ровненская область – 101;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 179;

Харьковская область – 174;

Херсонская область – 49;

Хмельницкая область – 240;

Черкасская область – 178;

Черновицкая область – 103;

Черниговская область – 137.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 559 092 случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2. 16 294 537 пациентов уже выздоровели. Умерли, к сожалению, 91 027 больных.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

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