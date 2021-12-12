Заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась

12 декабря 2021 , 08:14
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Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 11 декабря, в Украине обнаружили 5 275 новых больных COVID-19. Из них 526 детей и 53 медработника.

В больницы госпитализировали 2 566 человек со средним или тяжелым течением болезни. К сожалению, еще 238 пациентов умерли. Зато выздоровели 11 626 инфицированных.

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Охват тестирования населения

Темпы тестирования в стране несколько снизились, поскольку за минувшие сутки в Украине провели всего 44 861 исследование на наличие COVID-19, в частности:

  • методом ПЦР – 19 632,
  • методом ИФА – 4 350,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 2 0879.

Сколько новых больных обнаружили в регионах:

  • Киев – 461;
  • Винницкая область – 206;
  • Волынская область – 314;
  • Днепропетровская область – 376;
  • Донецкая область – 214;
  • Житомирская область – 248;
  • Закарпатская область – 146;
  • Запорожская область – 210;
  • Ивано-Франковская область – 231;
  • Киевская область – 259;
  • Кировоградская область – 155;
  • Луганская область – 15;
  • Львовская область – 275;
  • Николаевская область – 239;
  • Одесская область – 311;
  • Полтавская область – 296;
  • Ровненская область – 101;
  • Сумская область – 158;
  • Тернопольская область – 179;
  • Харьковская область – 174;
  • Херсонская область – 49;
  • Хмельницкая область – 240;
  • Черкасская область – 178;
  • Черновицкая область – 103;
  • Черниговская область – 137.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 559 092 случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2. 16 294 537 пациентов уже выздоровели. Умерли, к сожалению, 91 027 больных.


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Автор: Анастасія Кушпіт