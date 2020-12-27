Заболеваемость COVID-19 в ВСУ продолжает снижаться: сколько новых случаев
За 26 декабря среди военных и работников ВСУ обнаружили лишь 32 новых случая COVID-19. Это вдвое меньше, чем показатель за предыдущие сутки.
Ситуация с COVID-19 в ВСУ
С начала эпидемии выздоровели 11 246 человек. Количество летальных случаев – 37. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Читайте также Больше 6 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки: актуальная статистика в областях
По состоянию на 27 декабря болеют 2 374 человека. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 421 больной.
Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 34 человека.
За сутки 26 декабря недуг подтвердили у 32 военных и работников ВСУ.
В медучреждениях из них лечатся 5 больных:
- 59 военный мобильный госпиталь – 2 военнослужащих;
- Черкасский военный госпиталь – 2 военнослужащих;
- Коростышевская ЦРБ – 1 работник ВС Украины.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Остальные 27 пациентов лечатся дома под наблюдением медиков. Больше всего из них – в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Поделиться новостью