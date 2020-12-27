За 26 декабря среди военных и работников ВСУ обнаружили лишь 32 новых случая COVID-19. Это вдвое меньше, чем показатель за предыдущие сутки.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ

С начала эпидемии выздоровели 11 246 человек. Количество летальных случаев – 37. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Читайте также Больше 6 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки: актуальная статистика в областях

По состоянию на 27 декабря болеют 2 374 человека. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находится 421 больной.

Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 34 человека.

За сутки 26 декабря недуг подтвердили у 32 военных и работников ВСУ.

В медучреждениях из них лечатся 5 больных:

59 военный мобильный госпиталь – 2 военнослужащих;

Черкасский военный госпиталь – 2 военнослужащих;

Коростышевская ЦРБ – 1 работник ВС Украины.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Остальные 27 пациентов лечатся дома под наблюдением медиков. Больше всего из них – в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Важно! Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми, которые не относятся к кругу лиц, с которыми есть ежедневное общение.