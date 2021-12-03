Заболеваемость коронавирусом в Украине держится на одном уровне

За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировали 13 777 больных COVID-19. Известно, что среди них 1 279 детей и 222 медицинских работника.

В больницы госпитализировали 2 992 человека с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, болезнь унесла жизни 509 человек. Выздоровели 22 893 пациента.

К теме Сколько невакцинированных среди госпитализированных с COVID: ответ врача скорой помощи

Общая статистика заболеваемости в стране

Информация о количестве новых случаев COVID-19 в регионах будет доступна позже.

За все время пандемии в Украине выявили 3 477 649 больных коронавирусом. 3 018 620 из них уже выздоровели. Но 87 566, к сожалению, так и не смогли преодолеть заболевание. За все время пандемии в стране проведено 16 009 215 ПЦР-тестов.

В Украине провели более 25 миллионов прививок против COVID-19

43,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, против коронавируса вакцинировались 13 610 070 украинцев. 13 610 068 из них получили одну дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек.

В целом в стране проведено 25 159 558 прививок (и первой, и второй дозой).

Статистика вакцинации за сутки:

В течение 2 декабря против коронавируса вакцинировали 206 710 человек.

70 581 человек получил первую дозу, остальные 136 129 – вторую.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал