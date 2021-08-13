В больницы были госпитализированы 613 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных ушли из жизни.
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В то же время 1 007 пациентов выписали, так как они уже выздоровели.
В течение 12 августа в Украине провели 47 355 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 22 318,
- методом ИФА – 8 133,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 904.
В то же время с начала пандемии в Украине провели 11 627 179 ПЦР-тестирований.
Новые случаи коронавируса в регионах
- Киев – 166 случаев;
- Винницкая область – 30 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 70 случаев;
- Донецкая область – 84 случая;
- Житомирская область – 25 случаев;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 62 случая;
- Ивано-Франковская область – 31 случай;
- Киевская область – 45 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 54 случая;
- Львовская область – 78 случаев;
- Николаевская область – 30 случаев;
- Одесская область – 99 случаев;
- Полтавская область – 34 случая;
- Ровненская область – 24 случая;
- Сумская область – 54 случая;
- Тернопольская область – 46 случаев;
- Харьковская область – 78 случаев;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 39 случаев;
- Черкасская область – 34 случая;
- Черновицкая область – 42 случая;
- Черниговская область – 41 случай.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала