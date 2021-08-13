Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти

За прошедшие сутки, 12 августа, в Украине обнаружили 1 263 больных коронавирусом. Из них 73 ребенка и 52 медработника.

В больницы были госпитализированы 613 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных ушли из жизни.

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В то же время 1 007 пациентов выписали, так как они уже выздоровели.

В течение 12 августа в Украине провели 47 355 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 22 318,

методом ИФА – 8 133,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 904.

В то же время с начала пандемии в Украине провели 11 627 179 ПЦР-тестирований.

Общая статистика

За все время пандемии COVID-19 в Украине коронавирус диагностировали у 2 263 864 человек, 2 195 798 из которых уже выздоровели. Вместе с тем умерли от осложнений вируса 53 217 жителей страны.

Новые случаи коронавируса в регионах

Киев – 166 случаев;

Винницкая область – 30 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 70 случаев;

Донецкая область – 84 случая;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 62 случая;

Ивано-Франковская область – 31 случай;

Киевская область – 45 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Львовская область – 78 случаев;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 99 случаев;

Полтавская область – 34 случая;

Ровненская область – 24 случая;

Сумская область – 54 случая;

Тернопольская область – 46 случаев;

Харьковская область – 78 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 39 случаев;

Черкасская область – 34 случая;

Черновицкая область – 42 случая;

Черниговская область – 41 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала