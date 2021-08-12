Как изменилась ситуация за сутки
В течение суток в больницы госпитализировали 588 человек с выраженными симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля.
От осложнений болезни, к сожалению, умерли 24 пациента. В то же время 1039 человек сообщили о выздоровлении.
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Количество проведенных тестов на SARS-CoV-2:
- методом ПЦР – 22 049 человек,
- методом ИФА – 8 735 человек,
- экспресс-тестами – 17 267 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 205 случаев;
- Винницкая область – 48 случаев;
- Волынская область – 16 случаев;
- Днепропетровская область – 53 случая;
- Донецкая область – 75 случаев;
- Житомирская область – 41 случай;
- Закарпатская область – 18 случаев;
- Запорожская область – 57 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 случаев;
- Киевская область – 40 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 45 случаев;
- Львовская область – 61 случай;
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 77 случаев;
- Полтавская область – 34 случая;
- Ровенская область – 31 случай;
- Сумская область – 34 случая;
- Тернопольская область – 52 случая;
- Харьковская область – 93 случая;
- Херсонская область – 35 случаев;
- Хмельницкая область – 56 случаев;
- Черкасская область – 18 случаев;
- Черновицкая область – 41 случай;
- Черниговская область – 36 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал