В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19

12 августа 2021 , 08:22
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Источник:

Минздрав

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1247 человек, среди них 77 детей и 41 медработник. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве.

Как изменилась ситуация за сутки

В течение суток в больницы госпитализировали 588 человек с выраженными симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля.

От осложнений болезни, к сожалению, умерли 24 пациента. В то же время 1039 человек сообщили о выздоровлении.

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Количество проведенных тестов на SARS-CoV-2:

  • методом ПЦР – 22 049 человек,
  • методом ИФА – 8 735 человек,
  • экспресс-тестами – 17 267 человек.
За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 262 601 человек. По состоянию на 12 августа выздоровел 2 194 791 человек. Впрочем, от осложнений болезни умерли 53 173 жители страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 205 случаев;
  • Винницкая область – 48 случаев;
  • Волынская область – 16 случаев;
  • Днепропетровская область – 53 случая;
  • Донецкая область – 75 случаев;
  • Житомирская область – 41 случай;
  • Закарпатская область – 18 случаев;
  • Запорожская область – 57 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 39 случаев;
  • Киевская область – 40 случаев;
  • Кировоградская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 45 случаев;
  • Львовская область – 61 случай;
  • Николаевская область – 37 случаев;
  • Одесская область – 77 случаев;
  • Полтавская область – 34 случая;
  • Ровенская область – 31 случай;
  • Сумская область – 34 случая;
  • Тернопольская область – 52 случая;
  • Харьковская область – 93 случая;
  • Херсонская область – 35 случаев;
  • Хмельницкая область – 56 случаев;
  • Черкасская область – 18 случаев;
  • Черновицкая область – 41 случай;
  • Черниговская область – 36 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

 

Автор: Анастасія Лукашевська