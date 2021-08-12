В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1247 человек, среди них 77 детей и 41 медработник. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве.

Как изменилась ситуация за сутки

В течение суток в больницы госпитализировали 588 человек с выраженными симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля.

От осложнений болезни, к сожалению, умерли 24 пациента. В то же время 1039 человек сообщили о выздоровлении.

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Количество проведенных тестов на SARS-CoV-2:

методом ПЦР – 22 049 человек,

методом ИФА – 8 735 человек,

экспресс-тестами – 17 267 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 205 случаев;

Винницкая область – 48 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 53 случая;

Донецкая область – 75 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 18 случаев;

Запорожская область – 57 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 случаев;

Киевская область – 40 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 45 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 77 случаев;

Полтавская область – 34 случая;

Ровенская область – 31 случай;

Сумская область – 34 случая;

Тернопольская область – 52 случая;

Харьковская область – 93 случая;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 56 случаев;

Черкасская область – 18 случаев;

Черновицкая область – 41 случай;

Черниговская область – 36 случаев.

За все время пандемии. По состоянию на 12 августа выздоровел 2 194 791 человек. Впрочем, от осложнений болезни умерли 53 173 жители страны.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал