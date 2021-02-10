Согласно данным ВОЗ, за последние 20 лет заболеваемость раком щитовидной железы выросла вдвое. Ученые связывают это со "световым загрязнением".

Ученые из Центра медицинских наук Университета Техаса при Хьюстонской Школе общественного здравоохранения (США) решили выяснить, есть ли связь между искусственным светом ночью и развитием рака щитовидной железы.

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Анализ охватил более 464 000 взрослых американцев, участвовавших в исследовании в середине 90-х годов.

Также исследователи изучили данные спутниковых снимков, чтобы оценить уровни светового загрязнения ночью в соответствии с адресами проживания участников. С помощью базы реестра рака ученые узнали, у кого к 2011 году диагностировали рак щитовидной железы.

Результаты исследования:

Оказалось, что жители мегаполисов чаще имеют рак щитовидной железы.

Среди общего числа добровольцев эту болезнь диагностировали у людей 856 (384 у мужчин и 472 у женщин).

По сравнению с самым низким уровнем светового загрязнения ночью, самый высокий оказался связан с повышенным риском развития рака на 50%. И именно с самым распространенным его типом – папиллярным.

Почему свет может влиять на развитие рака щитовидной железы

Предыдущие исследования показали, что из-за засвечивания ночного неба искусственным освещением жители мегаполисов чаще сталкиваются с повышенным риском развития рака груди. А на рак щитовидной железы чаще всего влияют аналогичные гормоны.

Дело в том, что искусственное освещение подавляет выработку мелатонина, который является модулятором активности эстрогена. Он способен нарушать циркадные ритмы, что является одним из факторов риска возникновения различных видов рака.

Но исследователи подчеркнули, что окончательным выводам необходимо провести дополнительные эпидемиологические исследования.