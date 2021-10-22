Рекордная заболеваемость: 23,7 тысячи больных коронавирусом за сутки
Источник:Минздрав
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, среди них 1 800 детей и 391 медработник. Вакцинировали рекордное количество людей.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 5 141 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 614 пациентов. В то же время выздоровели – 8 530 человек.
Суточная заболеваемость и смертность – рекордные с начала пандемии!
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Темпы тестирования населения
За прошедшие сутки в Украине провели 134329 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 72 999
- методом ИФА – 15 546
- исследований экспресс-тестами на антиген – 45784
Общая статистика распространения пандемии
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 725 385 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 2 октября выздоровели 2 361 365 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 003 жителя страны.
Статистика коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 1323 случая;
- Винницкая область – 558 случаев;
- Волынская область – 528 случаев;
- Днепропетровская область – 1641 случай;
- Донецкая область – 1178 случаев;
- Житомирская область – 1144 случая;
- Закарпатская область – 238 случаев;
- Запорожская область – 1391 случай;
- Ивано-Франковская область – 599 случаев;
- Киевская область – 811 случаев;
- Кировоградская область – 168 случаев;
- Луганская область – 603 случая;
- Львовская область – 1647 случаев;
- Николаевская область – 433 случая;
- Одесская область – 1484 случая;
- Полтавская область – 1020 случаев;
- Ровенская область – 865 случаев;
- Сумская область – 1305 случаев;
- Тернопольская область – 696 случаев;
- Харьковская область – 1306 случаев;
- Херсонская область – 1248 случаев;
- Хмельницкая область – 1294 случая;
- Черкасская область – 671 случай;
- Черновицкая область – 601 случай;
- Черниговская область – 1033 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации: рекордные темпы
За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество желающих – 269 666 человек. В частности, первую дозу получили 184 107 человек, вторую дозу – 85 559 людей.
С начала вакцинальной кампании привито 8 557 659 человек:
- из них получили одну дозу – 8 557 657 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 15 386 831 прививка.
В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. То есть прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования.
Кроме того, в Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. С 23 сентября все регионы перешли в желтую, а вакцинированные украинцы получили привилегии. Теперь, чтобы пользоваться общественным транспортом, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.
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Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала