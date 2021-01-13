В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 6 409 человек – это почти на тысячу больше, чем вчера. По состоянию на 13 января коронавирус обнаружили у более 1 миллиона 130 тысяч украинцев.

Суточная статистика COVID-19

Среди новых случаев инфицирования 187 детей и 367 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Фейсбуке.

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В течение суток госпитализации нуждались 2 564 больных. Известно, что от осложнений умерли еще 195 пациентов. Выздоровели – 14 503 человека.

Ситуация с тестированием

От вчера лаборатории Минздрава совершили 59 931 тестирования, в частности методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253. В целом количество обработанных образцов методом ПЦР, по состоянию на 13 января – 5 841 502.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 130 839 человек;

выздоровел – 826 871 пациент;

умерли вследствие осложненного течения COVID-19 – 20 214.

Распространение коронавируса в регионах за сутки: