Заболеваемость растет: за сутки в Украине более 6 тысяч больных COVID-19
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 6 409 человек – это почти на тысячу больше, чем вчера. По состоянию на 13 января коронавирус обнаружили у более 1 миллиона 130 тысяч украинцев.
Суточная статистика COVID-19
Среди новых случаев инфицирования 187 детей и 367 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Фейсбуке.
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В течение суток госпитализации нуждались 2 564 больных. Известно, что от осложнений умерли еще 195 пациентов. Выздоровели – 14 503 человека.
Ситуация с тестированием
От вчера лаборатории Минздрава совершили 59 931 тестирования, в частности методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253. В целом количество обработанных образцов методом ПЦР, по состоянию на 13 января – 5 841 502.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 130 839 человек;
- выздоровел – 826 871 пациент;
- умерли вследствие осложненного течения COVID-19 – 20 214.
Распространение коронавируса в регионах за сутки:
- г. Киев – 906 случаев;
- Винницкая область – 211 случаев;
- Волынская область – 143 случая;
- Днепропетровская область – 105 случаев;
- Донецкая область – 189 случаев;
- Житомирская область – 101 случай;
- Закарпатская область – 100 случаев;
- Запорожская область – 529 случаев;
- Ивано-Франковская область – 134 случая;
- Киевская область – 280 случаев;
- Кировоградская область – 117 случаев;
- Луганская область – 228 случаев;
- Львовская область – 277 случаев;
- Николаевская область – 172 случая;
- Одесская область – 513 случаев;
- Полтавская область – 356 случаев;
- Ровненская область – 235 случаев;
- Сумская область – 159 случаев;
- Тернопольская область – 127 случаев;
- Харьковская область – 521 случай;
- Херсонская область – 141 случай;
- Хмельницкая область – 348 случаев;
- Черкасская область – 269 случаев;
- Черновицкая область – 165 случаев;
- Черниговская область – 83 случая.
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