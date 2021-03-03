По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали 1 364 705 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За сутки обнаружили аж 7 235 больных. Из них 429 детей и 319 медработников.

Со вчерашнего дня, 2 марта, больше всего новых пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Киеве (655). А также Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

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За этот же период в больницы госпитализировали 3 486 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.

К сожалению, еще 189 пациентов умерли вследствие осложнений. Зато выписали 5 118 человек.

С начала пандемии в Украине: заболели – 1 364 705 жителей;

выздоровели – 1 182 036 пациентов;

умерли – 26 397 больных.

Ситуация с тестированием

В течение минувших суток в Украине провели 85 043 тестов на коронавирус. 34 945 из них методом ПЦР, а еще 17 688 – методом ИФА. Также было сделано 32 410 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего по состоянию на 3 марта в стране осуществили 6 983 925 ПЦР-тестирований.

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

Киев – 655 случаев;

Винницкая область – 577 случаев;

Волынская область – 211 случаев;

Днепропетровская область – 238 случаев;

Донецкая область – 232 случая;

Житомирская область – 296 случаев;

Закарпатская область – 479 случаев;

Запорожская область – 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 640 случаев;

Киевская область – 427 случаев;

Кировоградская область – 85 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 403 случая;

Николаевская область – 197 случаев;

Одесская область – 309 случаев;

Полтавская область – 148 случаев;

Ровненская область – 217 случая;

Сумская область – 132 случая;

Тернопольская область – 343 случая;

Харьковская область – 394 случая;

Херсонская область – 40 случаев;

Хмельницкая область – 295 случаев;

Черкасская область – 130 случаев;

Черновицкая область – 495 случаев;

Черниговская область – 59 случаев.

* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала