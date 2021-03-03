Заболеваемость, смертность и госпитализации из-за COVID-19: в Украине выросли все 3 показателя
По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали 1 364 705 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За сутки обнаружили аж 7 235 больных. Из них 429 детей и 319 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Со вчерашнего дня, 2 марта, больше всего новых пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Киеве (655). А также Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
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За этот же период в больницы госпитализировали 3 486 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.
К сожалению, еще 189 пациентов умерли вследствие осложнений. Зато выписали 5 118 человек.
Ситуация с тестированием
В течение минувших суток в Украине провели 85 043 тестов на коронавирус. 34 945 из них методом ПЦР, а еще 17 688 – методом ИФА. Также было сделано 32 410 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Всего по состоянию на 3 марта в стране осуществили 6 983 925 ПЦР-тестирований.
Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост
- Киев – 655 случаев;
- Винницкая область – 577 случаев;
- Волынская область – 211 случаев;
- Днепропетровская область – 238 случаев;
- Донецкая область – 232 случая;
- Житомирская область – 296 случаев;
- Закарпатская область – 479 случаев;
- Запорожская область – 219 случаев;
- Ивано-Франковская область – 640 случаев;
- Киевская область – 427 случаев;
- Кировоградская область – 85 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 403 случая;
- Николаевская область – 197 случаев;
- Одесская область – 309 случаев;
- Полтавская область – 148 случаев;
- Ровненская область – 217 случая;
- Сумская область – 132 случая;
- Тернопольская область – 343 случая;
- Харьковская область – 394 случая;
- Херсонская область – 40 случаев;
- Хмельницкая область – 295 случаев;
- Черкасская область – 130 случаев;
- Черновицкая область – 495 случаев;
- Черниговская область – 59 случаев.
* В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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