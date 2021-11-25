Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 3 404 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 628 людей. Зато выздоровели – 26 811 людей.

Внимание Украина дала обещание МВФ относительно вакцинации от COVID

Тестирование населения

Во вторник в Украине провели 102 899 тестов на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 52 316,
  • методом ИФА — 10 092,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40491.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1688 случаев;
  • Винницкая область – 810 случаев;
  • Волынская область – 492 случая;
  • Днепропетровская область – 893 случая;
  • Донецкая область – 924 случая;
  • Житомирская область – 707 случаев;
  • Закарпатская область – 671 случай;
  • Запорожская область – 1066 случаев;
  • Ивано – Франковская область – 638 случаев;
  • Киевская область – 719 случаев;
  • Кировоградская область – 191 случай;
  • Луганская область – 258 случаев;
  • Львовская область – 1048 случаев;
  • Николаевская область – 442 случая;
  • Одесская область – 644 случая;
  • Полтавская область – 967 случаев;
  • Ровенская область – 659 случаев;
  • Сумская область – 534 случая;
  • Тернопольская область – 339 случаев;
  • Харьковская область – 728 случаев;
  • Херсонская область – 284 случая;
  • Хмельницкая область – 778 случаев;
  • Черкасская область – 523 случая;
  • Черновицкая область – 235 случаев;
  • Черниговская область – 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертність від коронавірусу в УкраїніСмертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал