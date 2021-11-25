Заболеваемость снова растет: почти 17 тысяч инфицированных, 628 умерших

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 16 943 человек, среди них 1 451 ребенок и 304 медработника.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 3 404 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 628 людей. Зато выздоровели – 26 811 людей.

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Тестирование населения

Во вторник в Украине провели 102 899 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 52 316,

методом ИФА — 10 092,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40491.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 384 404 случая заболевания COVID-19.

По состоянию на 25 ноября выздоровели 2 852 452 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 83 541 житель страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1688 случаев;

Винницкая область – 810 случаев;

Волынская область – 492 случая;

Днепропетровская область – 893 случая;

Донецкая область – 924 случая;

Житомирская область – 707 случаев;

Закарпатская область – 671 случай;

Запорожская область – 1066 случаев;

Ивано – Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 719 случаев;

Кировоградская область – 191 случай;

Луганская область – 258 случаев;

Львовская область – 1048 случаев;

Николаевская область – 442 случая;

Одесская область – 644 случая;

Полтавская область – 967 случаев;

Ровенская область – 659 случаев;

Сумская область – 534 случая;

Тернопольская область – 339 случаев;

Харьковская область – 728 случаев;

Херсонская область – 284 случая;

Хмельницкая область – 778 случаев;

Черкасская область – 523 случая;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал