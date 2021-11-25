Заболеваемость снова растет: почти 17 тысяч инфицированных, 628 умерших
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 16 943 человек, среди них 1 451 ребенок и 304 медработника.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 3 404 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 628 людей. Зато выздоровели – 26 811 людей.
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Тестирование населения
Во вторник в Украине провели 102 899 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 52 316,
- методом ИФА — 10 092,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40491.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 384 404 случая заболевания COVID-19.
По состоянию на 25 ноября выздоровели 2 852 452 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 83 541 житель страны.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1688 случаев;
- Винницкая область – 810 случаев;
- Волынская область – 492 случая;
- Днепропетровская область – 893 случая;
- Донецкая область – 924 случая;
- Житомирская область – 707 случаев;
- Закарпатская область – 671 случай;
- Запорожская область – 1066 случаев;
- Ивано – Франковская область – 638 случаев;
- Киевская область – 719 случаев;
- Кировоградская область – 191 случай;
- Луганская область – 258 случаев;
- Львовская область – 1048 случаев;
- Николаевская область – 442 случая;
- Одесская область – 644 случая;
- Полтавская область – 967 случаев;
- Ровенская область – 659 случаев;
- Сумская область – 534 случая;
- Тернопольская область – 339 случаев;
- Харьковская область – 728 случаев;
- Херсонская область – 284 случая;
- Хмельницкая область – 778 случаев;
- Черкасская область – 523 случая;
- Черновицкая область – 235 случаев;
- Черниговская область – 705 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.