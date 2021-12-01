Суточная статистика распространения коронавируса

В больницы госпитализировали 3629 пациентов с COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 557 больных. В свою очередь выздоровели – 26 160 человек.

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Темпы тестирований

За сутки провели 103 312 тестов на выявление коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 48 076;
  • методом ИФА – 9 565;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 671.

Статистика заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1592 случая;
  • Винницкая область – 608 случаев;
  • Волынская область – 530 случаев;
  • Днепропетровская область – 419 случаев;
  • Донецкая область – 666 случаев;
  • Житомирская область – 214 случаев;
  • Закарпатская область – 409 случаев;
  • Запорожская область – 760 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 281 случай;
  • Киевская область – 704 случая;
  • Кировоградская область – 135 случаев;
  • Луганская область – 229 случаев;
  • Львовская область – 417 случаев;
  • Николаевская область – 406 случаев;
  • Одесская область – 287 случаев;
  • Полтавская область – 905 случаев;
  • Ровенская область – 485 случаев;
  • Сумская область – 384 случая;
  • Тернопольская область – 231 случай;
  • Харьковская область – 613 случаев;
  • Херсонская область – 257 случаев;
  • Хмельницкая область – 586 случаев;
  • Черкасская область – 557 случаев;
  • Черновицкая область – 152 случая;
  • Черниговская область – 133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Смертність від коронавірусу в УкраїніСмертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал