Заболеваемость снова высокая: почти 12 тысяч инфицированных COVID-19

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 11 960 человек, среди инфицированных – 1 088 детей и 207 медработников.

Суточная статистика распространения коронавируса

В больницы госпитализировали 3629 пациентов с COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 557 больных. В свою очередь выздоровели – 26 160 человек.

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Темпы тестирований

За сутки провели 103 312 тестов на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 48 076;

методом ИФА – 9 565;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 671.

Статистика заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1592 случая;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 530 случаев;

Днепропетровская область – 419 случаев;

Донецкая область – 666 случаев;

Житомирская область – 214 случаев;

Закарпатская область – 409 случаев;

Запорожская область – 760 случаев;

Ивано-Франковская область – 281 случай;

Киевская область – 704 случая;

Кировоградская область – 135 случаев;

Луганская область – 229 случаев;

Львовская область – 417 случаев;

Николаевская область – 406 случаев;

Одесская область – 287 случаев;

Полтавская область – 905 случаев;

Ровенская область – 485 случаев;

Сумская область – 384 случая;

Тернопольская область – 231 случай;

Харьковская область – 613 случаев;

Херсонская область – 257 случаев;

Хмельницкая область – 586 случаев;

Черкасская область – 557 случаев;

Черновицкая область – 152 случая;

Черниговская область – 133 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 450 341 случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. По состоянию на 1 декабря поправились 2 972 192 человека.Жертвами коронавируса стали 86 532 человека.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Минздраве считают, что в Украине вряд ли возможен новый локдаун – похожий на тот, который был весной 2020 года. Однако в министерстве сообщили, что новую волну COVID-19 можно ожидать уже в период с января по март.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канал