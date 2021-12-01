Заболеваемость снова высокая: почти 12 тысяч инфицированных COVID-19
1 декабря 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 11 960 человек, среди инфицированных – 1 088 детей и 207 медработников.
Суточная статистика распространения коронавируса
В больницы госпитализировали 3629 пациентов с COVID-19, от осложнений недуга, к сожалению, умерли 557 больных. В свою очередь выздоровели – 26 160 человек.
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Темпы тестирований
За сутки провели 103 312 тестов на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 48 076;
- методом ИФА – 9 565;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 671.
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 450 341 случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. По состоянию на 1 декабря поправились 2 972 192 человека.
Жертвами коронавируса стали 86 532 человека.
Статистика заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1592 случая;
- Винницкая область – 608 случаев;
- Волынская область – 530 случаев;
- Днепропетровская область – 419 случаев;
- Донецкая область – 666 случаев;
- Житомирская область – 214 случаев;
- Закарпатская область – 409 случаев;
- Запорожская область – 760 случаев;
- Ивано-Франковская область – 281 случай;
- Киевская область – 704 случая;
- Кировоградская область – 135 случаев;
- Луганская область – 229 случаев;
- Львовская область – 417 случаев;
- Николаевская область – 406 случаев;
- Одесская область – 287 случаев;
- Полтавская область – 905 случаев;
- Ровенская область – 485 случаев;
- Сумская область – 384 случая;
- Тернопольская область – 231 случай;
- Харьковская область – 613 случаев;
- Херсонская область – 257 случаев;
- Хмельницкая область – 586 случаев;
- Черкасская область – 557 случаев;
- Черновицкая область – 152 случая;
- Черниговская область – 133 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.Обратите внимание! В Минздраве считают, что в Украине вряд ли возможен новый локдаун – похожий на тот, который был весной 2020 года. Однако в министерстве сообщили, что новую волну COVID-19 можно ожидать уже в период с января по март.