Заболеваемость стабильная: за сутки в Украине обнаружили более 13 тысяч COVID-больных
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине обнаружили 13 206 новых больных коронавирусом. Известно, что из них 1 196 детей и 200 медработников.
В больницы госпитализировали 2 764 человека с симптомами или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 436 больных умерли. В то же время выздоровели 22 765 пациентов.
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Ситуация с тестированием:
За сутки в Украине провели 84 942 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 42 557,
- методом ИФА – 8 988,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 397.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 1 588;
- Винницкая область – 530;
- Волынская область – 561;
- Днепропетровская область – 770;
- Донецкая область – 816;
- Житомирская область – 454;
- Закарпатская область – 301;
- Запорожская область – 499;
- Ивано-Франковская область – 331;
- Киевская область – 671;
- Кировоградская область – 187;
- Луганская область – 177;
- Львовская область – 739;
- Николаевская область – 446;
- Одесская область – 848;
- Полтавская область – 924;
- Ровненская область – 489;
- Сумская область – 295;
- Тернопольская область – 249;
- Харьковская область – 408;
- Херсонская область – 107;
- Хмельницкая область – 493;
- Черкасская область – 730;
- Черновицкая область – 207;
- Черниговская область – 386.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Обратите внимание: за все время пандемии в Украине зафиксировали 3 490 855 больных COVID-19. 3 041 385 из них уже преодолели заболевание. Но 88 002, к сожалению, ушли из жизни.
С начала пандемии в Украине провели 16 051 772 ПЦР-тестирования.
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