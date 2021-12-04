Заболеваемость стабильная: за сутки в Украине обнаружили более 13 тысяч COVID-больных

4 декабря 2021 , 08:16
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Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине обнаружили 13 206 новых больных коронавирусом. Известно, что из них 1 196 детей и 200 медработников.

В больницы госпитализировали 2 764 человека с симптомами или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 436 больных умерли. В то же время выздоровели 22 765 пациентов.

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Ситуация с тестированием:

За сутки в Украине провели 84 942 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 42 557,
  • методом ИФА – 8 988,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 397.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 1 588;
  • Винницкая область – 530;
  • Волынская область – 561;
  • Днепропетровская область – 770;
  • Донецкая область – 816;
  • Житомирская область – 454;
  • Закарпатская область – 301;
  • Запорожская область – 499;
  • Ивано-Франковская область – 331;
  • Киевская область – 671;
  • Кировоградская область – 187;
  • Луганская область – 177;
  • Львовская область – 739;
  • Николаевская область – 446;
  • Одесская область – 848;
  • Полтавская область – 924;
  • Ровненская область – 489;
  • Сумская область – 295;
  • Тернопольская область – 249;
  • Харьковская область – 408;
  • Херсонская область – 107;
  • Хмельницкая область – 493;
  • Черкасская область – 730;
  • Черновицкая область – 207;
  • Черниговская область – 386.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. 

Обратите внимание: за все время пандемии в Украине зафиксировали 3 490 855 больных COVID-19. 3 041 385 из них уже преодолели заболевание. Но 88 002, к сожалению, ушли из жизни.

С начала пандемии в Украине провели 16 051 772 ПЦР-тестирования.


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Автор: Анастасія Кушпіт