Заболеваемость стабильная: за сутки в Украине обнаружили более 13 тысяч COVID-больных

За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине обнаружили 13 206 новых больных коронавирусом. Известно, что из них 1 196 детей и 200 медработников.

В больницы госпитализировали 2 764 человека с симптомами или подозрением на наличие заболевания. К сожалению, еще 436 больных умерли. В то же время выздоровели 22 765 пациентов.

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Ситуация с тестированием:

За сутки в Украине провели 84 942 тестирования на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 42 557,

методом ИФА – 8 988,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 397.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 1 588;

Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ровненская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в Украине зафиксировали 3 490 855 больных COVID-19. 3 041 385 из них уже преодолели заболевание. Но 88 002, к сожалению, ушли из жизни.

С начала пандемии в Украине провели 16 051 772 ПЦР-тестирования.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала