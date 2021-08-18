В больницы были госпитализированы 677 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 40 больных умерли.
К теме Критическая ситуация с COVID-19, невакцинированные студенты: новости о коронавирусе 17 августа
Зато выздоровели еще 712 пациентов, поэтому их уже выписали.
Заметим, что нынешний суточный прирост инфицированных (1 447) является самым высоким за последние 2 месяца. Большее количество больных, а именно 1 603, регистрировали до 11 июня.
Темпы тестирования на COVID-19
В течение 17 августа в Украине провели 60 654 тесты на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 27 053,
- методом ИФА – 9 171,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 430.
От начала пандемии в Украине провели 11 726 235 тестов методом ПЦР.
Статистика новых случаев в регионах:
- Киев – 181 случай;
- Винницкая область – 52 случая;
- Волынская область – 13 случаев;
- Днепропетровская область – 93 случая;
- Донецкая область – 155 случаев;
- Житомирская область – 38 случаев;
- Закарпатская область – 17 случаев;
- Запорожская область – 51 случай;
- Ивано-Франковская область – 23 случая;
- Киевская область – 54 случая;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 65 случаев;
- Львовская область – 35 случаев;
- Николаевская область – 19 случаев;
- Одесская область – 130 случаев;
- Полтавская область – 44 случая;
- Ровненская область – 31 случай;
- Сумская область – 33 случая;
- Тернопольская область – 47 случаев;
- Харьковская область – 89 случаев;
- Херсонская область – 76 случаев;
- Хмельницкая область – 45 случаев;
- Черкасская область – 62 случая;
- Черновицкая область – 58 случаев;
- Черниговская область – 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала