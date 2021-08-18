В больницы были госпитализированы 677 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 40 больных умерли.

К теме Критическая ситуация с COVID-19, невакцинированные студенты: новости о коронавирусе 17 августа

Зато выздоровели еще 712 пациентов, поэтому их уже выписали.

Заметим, что нынешний суточный прирост инфицированных (1 447) является самым высоким за последние 2 месяца. Большее количество больных, а именно 1 603, регистрировали до 11 июня.

Темпы тестирования на COVID-19

В течение 17 августа в Украине провели 60 654 тесты на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 27 053,
  • методом ИФА – 9 171,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 430.

От начала пандемии в Украине провели 11 726 235 тестов методом ПЦР.

Статистика новых случаев в регионах:

  • Киев – 181 случай;
  • Винницкая область – 52 случая;
  • Волынская область – 13 случаев;
  • Днепропетровская область – 93 случая;
  • Донецкая область – 155 случаев;
  • Житомирская область – 38 случаев;
  • Закарпатская область – 17 случаев;
  • Запорожская область – 51 случай;
  • Ивано-Франковская область – 23 случая;
  • Киевская область – 54 случая;
  • Кировоградская область – 8 случаев;
  • Луганская область – 65 случаев;
  • Львовская область – 35 случаев;
  • Николаевская область – 19 случаев;
  • Одесская область – 130 случаев;
  • Полтавская область – 44 случая;
  • Ровненская область – 31 случай;
  • Сумская область – 33 случая;
  • Тернопольская область – 47 случаев;
  • Харьковская область – 89 случаев;
  • Херсонская область – 76 случаев;
  • Хмельницкая область – 45 случаев;
  • Черкасская область – 62 случая;
  • Черновицкая область – 58 случаев;
  • Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала