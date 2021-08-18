Заболеваемость возросла: впервые за 2 месяца в Украине более 1400 новых COVID-больных за сутки

За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине зарегистрировали 1 447 больных коронавирусом. Среди них 104 ребенка и 38 медработников.

В больницы были госпитализированы 677 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 40 больных умерли.

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Зато выздоровели еще 712 пациентов, поэтому их уже выписали.

Заметим, что нынешний суточный прирост инфицированных (1 447) является самым высоким за последние 2 месяца. Большее количество больных, а именно 1 603, регистрировали до 11 июня.

Темпы тестирования на COVID-19

В течение 17 августа в Украине провели 60 654 тесты на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 27 053,

методом ИФА – 9 171,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 430.

От начала пандемии в Украине провели 11 726 235 тестов методом ПЦР.

Общие показатели заболеваемости по состоянию на утро 18 августа:

Обнаружили – 2 268 666 инфицированных,

Выздоровели – 2 198 220 пациентов,

Умерли – 53 336 больных.

Статистика новых случаев в регионах:

Киев – 181 случай;

Винницкая область – 52 случая;

Волынская область – 13 случаев;

Днепропетровская область – 93 случая;

Донецкая область – 155 случаев;

Житомирская область – 38 случаев;

Закарпатская область – 17 случаев;

Запорожская область – 51 случай;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 65 случаев;

Львовская область – 35 случаев;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 130 случаев;

Полтавская область – 44 случая;

Ровненская область – 31 случай;

Сумская область – 33 случая;

Тернопольская область – 47 случаев;

Харьковская область – 89 случаев;

Херсонская область – 76 случаев;

Хмельницкая область – 45 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черновицкая область – 58 случаев;

Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала