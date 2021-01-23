По состоянию на 23 января в рядах Вооруженных сил Украины на коронавирусом болеет 751 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 51 военного.

Ситуация с коронавирусом в ВСУ

Всего с начала эпидемии выздороветь удалось 14 432 военным, к сожалению, умерли 39. Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ.

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Сейчас болеет 751 человек, а на изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 128 военных. Кроме того, у 18 из них срок изоляции истекает в ближайшие 3 суток.

За сутки 22 января подтвердили 51 новое заражение коронавирусом.

В больницы госпитализировали 13 человек

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военных;

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военный и 1 работник ВСУ;

Белоцерковский, Николаевский, Мукачевский, Деснянский и Запорожский военные госпитали, 66 военный мобильный госпиталь – по 1 военному;

Чаплинская ЦРБ – 1 военный и 1 работник ВСУ;

Богородчанский ЦРБ – 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 46 человек:

Киевская область – 6 военных и 2 работника ВСУ;

Одесская область – 7 военных и 1 работник ВСУ;

Ивано-Франковская область – 6 военных;

Львовская область – 5 военных;

Николаевская область – 3 военных и 1 работник ВСУ;

Запорожская и Полтавская области – по 2 военных:

Днепропетровская, Донецкая и Волынская области – по 1 военному.

У больных – легкое течение заболевания.

Обратите внимание! Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с самыми близкими людьми (друзьями и родными).