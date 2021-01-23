Заболеваемость в рядах ВСУ снова выросла: сколько военных заболели
По состоянию на 23 января в рядах Вооруженных сил Украины на коронавирусом болеет 751 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 51 военного.
Ситуация с коронавирусом в ВСУ
Всего с начала эпидемии выздороветь удалось 14 432 военным, к сожалению, умерли 39. Об этом сообщает пресс-служба Командование медицинских сил ВСУ.
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Сейчас болеет 751 человек, а на изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 128 военных. Кроме того, у 18 из них срок изоляции истекает в ближайшие 3 суток.
За сутки 22 января подтвердили 51 новое заражение коронавирусом.
В больницы госпитализировали 13 человек
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военных;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 1 военный и 1 работник ВСУ;
- Белоцерковский, Николаевский, Мукачевский, Деснянский и Запорожский военные госпитали, 66 военный мобильный госпиталь – по 1 военному;
- Чаплинская ЦРБ – 1 военный и 1 работник ВСУ;
- Богородчанский ЦРБ – 1 работник ВСУ.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 46 человек:
- Киевская область – 6 военных и 2 работника ВСУ;
- Одесская область – 7 военных и 1 работник ВСУ;
- Ивано-Франковская область – 6 военных;
- Львовская область – 5 военных;
- Николаевская область – 3 военных и 1 работник ВСУ;
- Запорожская и Полтавская области – по 2 военных:
- Днепропетровская, Донецкая и Волынская области – по 1 военному.
У больных – легкое течение заболевания.
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