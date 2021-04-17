В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 14 984 человека. Наибольший прирост инфицированных зарегистрировали в Харьковской области.

Как изменилась ситуация с COVID-19 за сутки

В госпитализации нуждались 4 100 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли – 440 больных. В то же время выздоровели – 9 736 пациентов.

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Лаборатории провели 105 215 тестирований в сутки: методом ПЦР – 45 875, методом ИФА – 20 127, исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 213.

Статистика СOVID-19 в Украине с начала пандемии: заболели – 1 936 228 людей;

выздоровели – 1 475 556 больных;

умерли от осложнений – 39 536;

Актуально о вакцинальной компании

За сутки прививку против коронавируса получили 13 044 человека.

От начала вакцинальной кампании вакцинировали 445 861 человека, из них получили 1 дозу – 445 859 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек (2 из них получили 1 дозу заграницей).

Прививки проводили 212 мобильных бригад по иммунизации и 484 пунктов прививки.

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 463 119 человек.

Суточный прирост инфицированных и количество прививок в регионах

м. Киев – 1 112 случаев/ 1 764 прививки;

Винницкая область – 344 случая / 286 прививок;

Волынская область – 342 случая/ 584 прививки;

Днепропетровская область – 1 169 случаев / 450 прививок;

Донецкая область – 741 случай / 500 прививок;

Житомирская область – 439 случаев/ 921 прививка;

Закарпатская – 187 случаев/ 554 прививки;

Запорожская область – 666 случаев / 420 прививок;

Ивано-Франковская область – 147 случаев/ 627 прививок;

Киевская область – 965 случаев / 150 прививок;

Кировоградская область – 214 случаев / 86 прививок;

Луганская область – 248 случаев / 320 прививок;

Львовская область – 793 случая / 2 689 прививок;

Николаевская область – 432 случая/ 141 прививка;

Одесская область – 1 097 случаев/ 571 прививка;

Полтавская область – 745 случаев / 293 прививки;

Ровненская область – 518 случаев / 427 прививок;

Сумская область – 586 случаев/ 163 прививки;

Тернопольская область – 378 случаев / 408 прививок;

Харьковская область – 1 386 случаев / 217 прививок;

Херсонская область – 294 случая / 146 прививок;

Хмельницкая область – 644 случая / 440 прививок;

Черкасская область – 695 случаев/ 134 прививки;

Черновицкая область – 248 случаев / 450 прививок;

Черниговская область – 594 случая/ 303 прививки.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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