К сожалению, коронавирус унес жизни еще 725 человек. За этот период в больницы госпитализировали 3 637 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.
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Тем временем выздоровели за сутки больше людей, чем заболели – 22 304 пациента.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1782 случая;
- Винницкая область – 973 случая;
- Волынская область – 589 случаев;
- Днепропетровская область – 1943 случая;
- Донецкая область – 1057 случаев;
- Житомирская область – 509 случаев;
- Закарпатская область – 514 случаев;
- Запорожская область – 1187 случаев;
- Ивано-Франковская область – 838 случаев;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 241 случай;
- Луганская область – 278 случаев;
- Львовская область – 1017 случаев;
- Николаевская область – 909 случаев;
- Одесская область – 916 случаев;
- Полтавская область – 1050 случаев;
- Ровенская область – 782 случая;
- Сумская область – 662 случая;
- Тернопольская область – 396 случаев;
- Харьковская область – 726 случаев;
- Херсонская область – 308 случаев;
- Хмельницкая область – 818 случаев;
- Черкасская область – 681 случай;
- Черновицкая область – 237 случаев;
- Черниговская область – 692 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Показатели тестирования
В течение 18 ноября в Украине провели 111 735 тестов на коронавирус различными способами, в частности:
- методом ПЦР – 55 244,
- методом ИФА – 14 346,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 145.
Общая статистика больных
- За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали 3 304 058 раз.
- 2 726 521 человек уже преодолели заболевание.
- Но умерли, к сожалению, 80 231 инфицированный.
- Всего с начала пандемии в Украине провели 15 461 886 ПЦР-тестов.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала