К сожалению, коронавирус унес жизни еще 725 человек. За этот период в больницы госпитализировали 3 637 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.

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Тем временем выздоровели за сутки больше людей, чем заболели – 22 304 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1782 случая;
  • Винницкая область – 973 случая;
  • Волынская область – 589 случаев;
  • Днепропетровская область – 1943 случая;
  • Донецкая область – 1057 случаев;
  • Житомирская область – 509 случаев;
  • Закарпатская область – 514 случаев;
  • Запорожская область – 1187 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 838 случаев;
  • Киевская область – 945 случаев;
  • Кировоградская область – 241 случай;
  • Луганская область – 278 случаев;
  • Львовская область – 1017 случаев;
  • Николаевская область – 909 случаев;
  • Одесская область – 916 случаев;
  • Полтавская область – 1050 случаев;
  • Ровенская область – 782 случая;
  • Сумская область – 662 случая;
  • Тернопольская область – 396 случаев;
  • Харьковская область – 726 случаев;
  • Херсонская область – 308 случаев;
  • Хмельницкая область – 818 случаев;
  • Черкасская область – 681 случай;
  • Черновицкая область – 237 случаев;
  • Черниговская область – 692 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Показатели тестирования

В течение 18 ноября в Украине провели 111 735 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

  • методом ПЦР – 55 244,
  • методом ИФА – 14 346,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 145.

Общая статистика больных

  • За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали 3 304 058 раз.
  • 2 726 521 человек уже преодолели заболевание.
  • Но умерли, к сожалению, 80 231 инфицированный.
  • Всего с начала пандемии в Украине провели 15 461 886 ПЦР-тестов.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала