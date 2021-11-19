К сожалению, коронавирус унес жизни еще 725 человек. За этот период в больницы госпитализировали 3 637 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни.

К теме Количество умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч до конца года: данные НАН

Тем временем выздоровели за сутки больше людей, чем заболели – 22 304 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (1782), Днепропетровской (1943), Запорожской (1187), Донецкой (1057) и Полтавской (1050) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1782 случая;

Винницкая область – 973 случая;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1943 случая;

Донецкая область – 1057 случаев;

Житомирская область – 509 случаев;

Закарпатская область – 514 случаев;

Запорожская область – 1187 случаев;

Ивано-Франковская область – 838 случаев;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 241 случай;

Луганская область – 278 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 909 случаев;

Одесская область – 916 случаев;

Полтавская область – 1050 случаев;

Ровенская область – 782 случая;

Сумская область – 662 случая;

Тернопольская область – 396 случаев;

Харьковская область – 726 случаев;

Херсонская область – 308 случаев;

Хмельницкая область – 818 случаев;

Черкасская область – 681 случай;

Черновицкая область – 237 случаев;

Черниговская область – 692 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Показатели тестирования

В течение 18 ноября в Украине провели 111 735 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 55 244,

методом ИФА – 14 346,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 145.

Общая статистика больных

За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали 3 304 058 раз.

2 726 521 человек уже преодолели заболевание.

Но умерли, к сожалению, 80 231 инфицированный.

Всего с начала пандемии в Украине провели 15 461 886 ПЦР-тестов.

Внимание! В НАН Украины заявили, что до конца года официальное число умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч. При этом реальное количество умерших от болезни украинцев минимум вдвое выше.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала