Статистика распространения COVID-19

В течение суток, 4 ноября в больницы госпитализировали 5 497 человек с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 696 пациентов. Выздоровели – 13 281 человек.

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За минувшие сутки в Украине провели 148 001 тест на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 71 870,
  • методом ИФА – 21 173,
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 54 958.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

  • Киев – 1772 случая;
  • Винницкая область – 712 случаев;
  • Волынская область – 612 случаев;
  • Днепропетровская область – 2388 случаев;
  • Донецкая область – 1333 случая;
  • Житомирская область – 993 случая;
  • Закарпатская область – 469 случаев;
  • Запорожская область – 1595 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 926 случаев;
  • Киевская область – 1072 случая;
  • Кировоградская область – 168 случаев;
  • Луганская область – 581 случай;
  • Львовская область – 1758 случаев;
  • Николаевская область – 769 случаев;
  • Одесская область – 1648 случаев;
  • Полтавская область – 1127 случаев;
  • Ровненская область – 1010 случаев;
  • Сумская область – 1113 случая;
  • Тернопольская область – 749 случаев;
  • Харьковская область – 1733 случая;
  • Херсонская область – 647 случаев;
  • Хмельницкая область – 1192 случая;
  • Черкасская область – 718 случаев;
  • Черновицкая область – 577 случаев;
  • Черниговская область – 826 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал