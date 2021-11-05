Заболеваемость высокая: в Украине более 26 тысяч случаев коронавируса, 696 – летальных

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 26 488 человек, среди инфицированных 1654 ребенка и 488 медработников.

Статистика распространения COVID-19

В течение суток, 4 ноября в больницы госпитализировали 5 497 человек с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 696 пациентов. Выздоровели – 13 281 человек.

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За минувшие сутки в Украине провели 148 001 тест на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 71 870,

методом ИФА – 21 173,

исследований экспресс-тестами на антиген – 54 958.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 1772 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 612 случаев;

Днепропетровская область – 2388 случаев;

Донецкая область – 1333 случая;

Житомирская область – 993 случая;

Закарпатская область – 469 случаев;

Запорожская область – 1595 случаев;

Ивано-Франковская область – 926 случаев;

Киевская область – 1072 случая;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 581 случай;

Львовская область – 1758 случаев;

Николаевская область – 769 случаев;

Одесская область – 1648 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ровненская область – 1010 случаев;

Сумская область – 1113 случая;

Тернопольская область – 749 случаев;

Харьковская область – 1733 случая;

Херсонская область – 647 случаев;

Хмельницкая область – 1192 случая;

Черкасская область – 718 случаев;

Черновицкая область – 577 случаев;

Черниговская область – 826 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания. По состоянию на 5 ноября выздоровели 2 492 419 человек. В то же время 70 842 пациента умерли от осложнений коронавируса.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал