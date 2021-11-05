Заболеваемость высокая: в Украине более 26 тысяч случаев коронавируса, 696 – летальных
5 ноября 2021 , 08:16Читати новину українською
Источник:Минздрав
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 26 488 человек, среди инфицированных 1654 ребенка и 488 медработников.
Статистика распространения COVID-19
В течение суток, 4 ноября в больницы госпитализировали 5 497 человек с симптомами коронавирусной болезни. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 696 пациентов. Выздоровели – 13 281 человек.
Внимание Выяснили, почему исчезает обоняние при COVID и действительно ли вирус проникает в мозг
За минувшие сутки в Украине провели 148 001 тест на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 71 870,
- методом ИФА – 21 173,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 54 958.
Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост
- Киев – 1772 случая;
- Винницкая область – 712 случаев;
- Волынская область – 612 случаев;
- Днепропетровская область – 2388 случаев;
- Донецкая область – 1333 случая;
- Житомирская область – 993 случая;
- Закарпатская область – 469 случаев;
- Запорожская область – 1595 случаев;
- Ивано-Франковская область – 926 случаев;
- Киевская область – 1072 случая;
- Кировоградская область – 168 случаев;
- Луганская область – 581 случай;
- Львовская область – 1758 случаев;
- Николаевская область – 769 случаев;
- Одесская область – 1648 случаев;
- Полтавская область – 1127 случаев;
- Ровненская область – 1010 случаев;
- Сумская область – 1113 случая;
- Тернопольская область – 749 случаев;
- Харьковская область – 1733 случая;
- Херсонская область – 647 случаев;
- Хмельницкая область – 1192 случая;
- Черкасская область – 718 случаев;
- Черновицкая область – 577 случаев;
- Черниговская область – 826 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал