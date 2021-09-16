Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 1 507 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умер, 101 человек. В то же время 1 499 человек выздоровели.

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Лаборатории провели 72 931 тест на обнаружение коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 34 420 человек,

методом ИФА – 7 942 человека,

экспресс-тестами – 30 569 человек.

Общая статистика



С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 331 540 случаях заболевания коронавирусом.



По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 226 629 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 54 651 больной.

Количество больных в регионах за сутки:

город Киев – 362 случая;

Винницкая область – 185 случаев;

Волынская область – 91 случай;

Днепропетровская область – 415 случаев;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 278 случаев;

Закарпатская область – 54 случая;

Запорожская область – 239 случаев;

Ивано-Франковская область – 203 случая;

Киевская область – 120 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 229 случаев;

Львовская область – 552 случая;

Николаевская область – 93 случая;

Одесская область – 347 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ровненская область – 210 случаев;

Сумская область – 213 случаев;

Тернопольская область – 244 случая;

Харьковская область – 498 случаев;

Херсонская область – 180 случаев;

Хмельницкая область – 223 случая;

Черкасская область – 163 случая;

Черновицкая область – 245 случаев;

Черниговская область – 169 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

Со вчерашнего дня вакцинировали от коронавируса еще 118 786 граждан: первую дозу получили – 68 806 человек, вторую дозу, а следовательно закончили иммунизацию – 49 980 человек.

В течение суток работали:

899 мобильных бригад,

2 919 пунктов прививки;

321 центр вакцинации

С начала вакцинальной кампании привиты 6 097 685 человек: из них получили одну дозу – 6 097 683 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). В целом проведено 11 106 749 прививок.

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