Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 1 507 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умер, 101 человек. В то же время 1 499 человек выздоровели.
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Лаборатории провели 72 931 тест на обнаружение коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 34 420 человек,
- методом ИФА – 7 942 человека,
- экспресс-тестами – 30 569 человек.
Количество больных в регионах за сутки:
- город Киев – 362 случая;
- Винницкая область – 185 случаев;
- Волынская область – 91 случай;
- Днепропетровская область – 415 случаев;
- Донецкая область – 259 случаев;
- Житомирская область – 278 случаев;
- Закарпатская область – 54 случая;
- Запорожская область – 239 случаев;
- Ивано-Франковская область – 203 случая;
- Киевская область – 120 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 229 случаев;
- Львовская область – 552 случая;
- Николаевская область – 93 случая;
- Одесская область – 347 случаев;
- Полтавская область – 132 случая;
- Ровненская область – 210 случаев;
- Сумская область – 213 случаев;
- Тернопольская область – 244 случая;
- Харьковская область – 498 случаев;
- Херсонская область – 180 случаев;
- Хмельницкая область – 223 случая;
- Черкасская область – 163 случая;
- Черновицкая область – 245 случаев;
- Черниговская область – 169 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Статистика COVID-вакцинации в Украине
Со вчерашнего дня вакцинировали от коронавируса еще 118 786 граждан: первую дозу получили – 68 806 человек, вторую дозу, а следовательно закончили иммунизацию – 49 980 человек.
В течение суток работали:
- 899 мобильных бригад,
- 2 919 пунктов прививки;
- 321 центр вакцинации
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