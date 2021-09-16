Заболеваемость высокая: в Украине в течение суток 5 744 случая COVID

16 сентября 2021 , 08:14
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 16 сентября суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине вырос на 5 744 случая. Среди инфицированных 629 детей и 95 медработников. Вакцинировали от коронавируса еще 118 786 граждан.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 1 507 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умер, 101 человек. В то же время 1 499 человек выздоровели.

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Лаборатории провели 72 931 тест на обнаружение коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 34 420 человек,
  • методом ИФА – 7 942 человека,
  • экспресс-тестами – 30 569 человек.
Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 331 540 случаях заболевания коронавирусом.

По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 226 629 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 54 651 больной.

Количество больных в регионах за сутки:

  • город Киев – 362 случая;
  • Винницкая область – 185 случаев;
  • Волынская область – 91 случай;
  • Днепропетровская область – 415 случаев;
  • Донецкая область – 259 случаев;
  • Житомирская область – 278 случаев;
  • Закарпатская область – 54 случая;
  • Запорожская область – 239 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 203 случая;
  • Киевская область – 120 случаев;
  • Кировоградская область – 40 случаев;
  • Луганская область – 229 случаев;
  • Львовская область – 552 случая;
  • Николаевская область – 93 случая;
  • Одесская область – 347 случаев;
  • Полтавская область – 132 случая;
  • Ровненская область – 210 случаев;
  • Сумская область – 213 случаев;
  • Тернопольская область – 244 случая;
  • Харьковская область – 498 случаев;
  • Херсонская область – 180 случаев;
  • Хмельницкая область – 223 случая;
  • Черкасская область – 163 случая;
  • Черновицкая область – 245 случаев;
  • Черниговская область – 169 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

Со вчерашнего дня вакцинировали от коронавируса еще 118 786 граждан: первую дозу получили – 68 806 человек, вторую дозу, а следовательно закончили иммунизацию – 49 980 человек.

В течение суток работали:

  • 899 мобильных бригад,
  • 2 919 пунктов прививки;
  • 321 центр вакцинации
С начала вакцинальной кампании привиты 6 097 685 человек:
  • из них получили одну дозу – 6 097 683 человека,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).
В целом проведено 11 106 749 прививок.

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Автор: Анастасія Лукашевська